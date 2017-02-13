Если волосы покидают: советы

Не зря мифический Самсон утверждал, что его сила в волосах: пышная шевелюра всегда была признаком молодости и здоровья. И когда она начинает редеть, человек с тревогой начинает думать, что с ним что-то не так.

Дальше следуют советы знакомых, покупки всевозможных шампуней и тому подобная хаотическая деятельность. В конце концов, не добившись желанного результата, отчаявшись, человек смиряется с проблемой. И зря: если обратиться к врачу, который занимается проблемами волос, — трихологу — то в большинстве случаев облысение можно как минимум приостановить, а нередко и полностью восстановить прежний вид шевелюры.



Если установить причину алопеции (так медики называют облысение), то и лечение будет эффективным. Если же причина выпадения волос одна, а мы будем лечиться от другого, то толку будет мало. Поэтому всегда сначала нужно пройти осмотр специалиста и сделать несколько вспомогательных анализов и исследований. Как минимум — пройти микроскопию волос (берут пучок волос, рассматривают под микроскопом).



ЧАЩЕ ВСЕГО ВИНОВАТЫ ГОРМОНЫ. Самый распространенный тип облысения (около 80%) — андрогенетический, когда выпадение волос связано с гормонами-андрогенами и наследственностью. Причем, несмотря на то, что это преимущественно мужская проблема, но встречается она и у женщин (например, при некоторых заболеваниях яичников, когда выработка андрогенов у дам увеличивается). У мужчин проявляется в виде постепенного выпадения волос по типу «шапочки кардинала»: первыми начинают редеть волосы на лбу и темени, у женщин волосы с темени или редеют по всей голове равномерно, лобная часть затрагивается редко.

Эффективнее всего в этом случае проявили себя препараты на основе финастерида и плодов карликовой пальмы — их принимают внутрь в виде таблеток или добавок. Их вам назначит врач-трихолог. В среднем результаты становятся видны через 3 месяца, все лечение занимает около года. Если параллельно применять дополнительные методы лечения, процесс ускорится. Кстати, для женщин лекарства на основе финастерида и карликовой пальмы не годятся — им назначают антиандрогенные лекарства, которые, в свою очередь, не годятся мужчинам из-за побочных эффектов.

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ. Иногда причина поредения шевелюры другая. Если на голове (наиболее часто — на затылке) внезапно, на фоне полного здоровья появляются круглые или овальные участки кожи без волос, то причиной может быть т.н. гнездная (очаговая) алопеция. В этом случае нужна консультация врача-иммунолога: причиной могут быть сложные аутоиммунные процессы. Если он подтвердит, это, то основным лечением будут его назначения, а дополнительным — методы, которые использует трихолог.

Если же на голове возникают участки облысения с многочисленными чешуйками на коже, волосы обломлены не под корень, а на высоте 5—8 мм над поверхностью кожи, то причиной может быть грибок. В этом случае основное лечение — прием противогрибковых препаратов. Их порекомендует трихолог. Ну, а если волосы выпадают только в том месте, где произошел ушиб, беспокоиться и вовсе не нужно, этот вид облысения лечения не требует и проходит самостоятельно, в течение 2—3-х месяцев.

КОГДА НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Даже если лечение не дает эффекта, выход есть — микротрансплантация волос. При этом их «переселяют» с тех участков, где их много (обычно с затылка), туда, где их мало. Пересаживают поштучно или участками до 2-х мм в диаметре (они называются «графты», содержат несколько волос, стоимость одного графта — около 10 у.е.), а не большим «куском», поэтому не стоит бояться, что на участке-доноре появится плешь. За одну операцию можно пересадить до 50 графтов, это занимает до 6 часов. Иногда этого мало, тогда делают еще одну или несколько операций. Сама процедура не болезненная: все манипуляции идут под местной анестезией. Противопоказаний к трансплантации волос нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

1. Мази для волос. Есть специальные мази для втирания в кожу волосистой части головы, которые вызывают повышенное образование кератина — белка, из которого образуются волосы. К ним относятся средства на основе миноксидина, аминексила, диазоксида (действующие вещества указываются в инструкции).

2. Витаминно-минеральные комплексы. Препараты этого рода должны обязательно включать в себя цинк и медь — эти минералы особенно способствуют регенерации тканей, в т.ч. волос.

3. Биостимуляторы. Медикаменты, которые повышают иммунитет и оказывают общеукрепляющее действие — экстракт алоэ, лекарства на основе прополиса, шампуни с экстрактом плаценты. Как при общем, так и при местном применении они создают фон, на котором организму легче возобновить рост волос.

4. Успокаивающие. Если человек лечится и при этом тяжело переживает стрессы, все лечение может пойти насмарку. Поэтому, чтобы нервы не мешали волосам восстанавливаться, рекомендуются успокоительны препараты, например, таблетки экстракта валерианы.

5. Физиопроцедуры. Дарсонваль, акупунктура (иглоукалывание), миостимуляция — все эти процедуры способствуют оживлению волосяных луковиц. Их можно пройти в салонах красоты.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ



1. Пьем

Возьмите по 15 г сухих трав корня лопуха, зверобоя, шалфея, календулы, по 10 г душицы и шишек хмеля и 20 г листьев крапивы. Перемешайте. Одну ст.л. сбора закипятите в стакане воды, дайте настояться под крышкой 2 часа и принимайте внутрь по 1/2 стакана, 2 р. в день. Такой травяной сбор содержит много биологически активных веществ, витаминов и микроэлементов, которые оказывают комплексное общеукрепляющее, стимулирующее действие, тормозят фермент, ускоряющий облысение (5-альфа редуктаху) и способствует восстановлению волос. Все компоненты можно приобрести в аптеке. Курс зависит от основного лечения, его подскажет врач. Противопоказания — острые заболевания желчного пузыря, варикозное расширение вен.

2. Втираем

Раз в день, по очереди втирайте в очаги облысения: аптечную настойку валерианы, сок подорожника, экстракт элеутерококка, разведенный в 2 раза с водой и сок каланхоэ. Последовательность значения не имеет. Эти фитопрепараты оказывают легкое раздражающее действие, благодаря которому стимулируются волосяные луковицы. Противопоказаний нет. Длительность лечения определит трихолог.

3. Массажируем

Заварите 2 ст.л. измельченных листьев березы в 200 г воды, дайте настояться 2 часа, разлейте полученный настой в формы-кубики для льда. Ежедневно массажируйте таким березовым кубиком проблемные участки на голове в течение 3-х минут. Холод повышает биологические процессы в коже, а листья березы питают ее цинком, стимулирующим рост волос. Курс — не ограничен, противопоказаний нет

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