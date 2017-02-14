В Раде хотят ввести пеню за просрочку оплаты услуг ЖКХ

Новая редакция закона про жилищно-коммунальные услуги, которая ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки.

Как отмечается, уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут.

Возможность оформить пятилетнюю “рассрочку” на оплату коммунальных услуг ситуацию исправить не смогла.

Власти придумывают различные способы мотивировать граждан платить по долгам за ЖКХ от мирной, но неэффективной реструктуризации, к пугающему, но юридически сложному аресту имущества должников.

Одним из предложенных механизмов в этой области стало введение пени для неплательщиков.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку более 23 миллиардов гривен, что в два раза больше, чем в предыдущем году.

Инф. finance.ua

