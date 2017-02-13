5 стадий отношений между супругами

В одной из научных концепций описывается пять стадий отношений между супругами, которые наиболее ярко проявляются у людей холерического и сангвинического типов нервной деятельности. Эту теорию нельзя абсолютизировать, но она заслуживает внимания.



Первая стадия - глубокая и страстная влюбленность. С образом любимой связаны только положительные эмоции, любимая одухотворяет любые поступки, и, если случилось что-нибудь неприятное, на нее не обижаются.

Вторая - некоторое охлаждение. Когда нет рядом любимого человека, о нем могут и не вспомнить, но стоит ему появиться, как тут же наступает эмоциональный подъем.



Третья - дальнейшее остывание чувств. Одного только появления недостаточно, чтобы вспыхнули положительные эмоции. Нужны еще ласковые слова, извинения, подарки, проявления повышенного внимания. (Совет: в этот момент неплохо одному из супругов взять и уехать в командировку, прервать общение, чтобы все вернулось к первой стадии.)

Четвертая - происходит дальнейшее охлаждение отношений. Присутствие супруга вызывает неосознанное раздражение. Те или иные особенности поведения воспринимаются как серьезные недостатки, все чаще возникают размолвки по пустякам.

И пятая - отношения только отрицательные, а присутствие супруга лишь усиливает их характер. Партнер уже не "ангел", не "дорогой", а "гнусный и расчетливый злодей", "подлец" и т.д. Жизнь с ним теряет всякий смысл. Чаще всего заявления о разводе подаются именно в период наступления пятой стадии.

Но если есть сдерживающие, стабилизирующие факторы, если до развода дело не доходит, через какое-то время, как это не парадоксально, наступает вновь первая стадия, но уже в новом качестве.

Плохо, если эти индивидуальные циклы у супругов совпадают. Тогда все дело закончится разводом. Наиболее благоприятное сочетание стадий в противоположных фазах - такая семья сохранится.

Можно ли воздействовать на супружеские пары с тем, чтобы четвертой и пятой стадий не возникало? Были проведены эксперименты созданием "теоретически" благоприятных условий и установок, которые привели к следующим результатам: экспериментируемые супружеские пары отмечали в своих взаимоотношениях приступы какой-то странной, по их словам, любви: "припадочной", "истеричной" и тяжелой, мучительной для обоих. Следовательно, как отмечал А.Моруа: "И любви требуется отдых".

В период спада эмоционального притяжения, даже в первый год семейной жизни, заметна неровность графика взаимоотношений супругов. Правда, пока еще "провалы" в любви неглубоки и не очень длительны, в среднем линия проходит выше "нулевой" отметки, наступает просто своеобразный "тихий час" в любви с непродолжительными всплесками вверх.

В первый год в эти периоды могут еще не возникнуть ссоры, дело может ограничиться лишь глубокими вздохами одного и тихими слезами другой.

Наиболее хорошее сочетание смен эмоционального состояния партнеров, когда частота одного в два раза выше или ниже частоты другого. В таком случае все состояния минимальной влюбленности (сна любви) одного супруга всегда перекрываются максимальной влюбленностью другого.

При таком сочетании, в случаях, когда один партнер находится под влиянием отрицательной установки, когда он склонен рассматривать своего супруга с недоброжелательной позиции, другой в это время находится под влиянием положительных эмоций, склонен все прощать, старается найти оправдание плохому отношению супруга

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