Цветочные ванны

В последствии тяжелого дня почувствовать себя Клеопатрой, расслабить мышцы, отдохнуть душой можно, окунувшись в счастье соцветий, лепестков и ароматов. Традиция цветочных ванн берет начало в Юго-Восточной Азии, где обитатели полагают, что через цветы мы постигаем гармонию духа и тела и обретаем связь с божественными силами.



Королевская ванна – ванна на основе лепестков роз. Возьмите 3-4 столовые ложки свежих лепестков роз или бутоны из чайных отделов, опустите их в 1 литр молока и подогревайте на слабом огне (не доводя до кипения) После чего добавьте в смесь 10 мл эфирного масла розы, растворенного в столовой ложке морской соли и влейте полученную жидкость в теплую ванну. Роза увлажняет кожу, делает ее шелковистой и податливой.

Очищающая ванна – то, что надо при слабом иммунитете и воспаленной коже. В таких ваннах купают даже младенцев. Возьмите по 3 столовые ложки цветков ромашки, календулы, череды, залейте 1 литром крутого кипятка и настаивайте 1 час. Далее добавьте в настой 2 столовые ложки свежевыжатого сока алоэ и влейте все это в теплую ванну. Время приема – 15 минут. Такая ванна может помочь бороться с угревой сыпью, высыпаниями на коже, действует антисептически, но при всем при этом увлажняет кожу.



Успокаивающая ванна снимет напряжение рабочего дня, расслабит мышцы, несомненно поможет уснуть. Для ее приготовления вам потребуется сухая смесь цветков и листьев ромашки, василька, клевера. 4 столовые ложки «цветочного сена» заварите в половине литра кипятка, дайте настояться возле часа, после чего добавьте по 2 капли эфирного масла мяты и лаванды и принимайте теплую ванну на протяжении 10-15 минут.

Цветочные ванны не столько путь к красоте, здоровью и душевной гармонии, но еще и частичка лета. Они обогащают вашу кожу питательными веществами и микроэлементами, презентуют ей бархатистость и незабываемый изящный запах, а душе – атмосферу летней безмятежности. Однако, в случае если не хочется копаться с приготовлением ванны, кусочек лета можно глотнуть напрямик из букета. Благо, к вашим услугам практически постоянно доставка цветов в виде специализированных компаний или любимого мужчины. Балуйте себя и возлюбленных

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