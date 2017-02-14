Заболевания, передающиеся половым путем: симптомы

Какими симптомами сопровождаются и чем опасны для здоровья инфекции, передающиеся половым путем (ИППП)?

Как выявить инфекцию

Современная диагностика позволяет установить ИППП в течение часа. Для этого нужно сдать анализ - мазок из уретры, который включает в себя:

общий мазок на микрофлору - показывает признаки воспаления и состояние общей флоры;

ПИФ-диагностику - определяет хламидиоз, уреаплазмоз, трихомониаз, микоплазмоз, герпес I и II типа.

Эти анализы обязательно нужно сдавать утром с задержанной мочой, то есть накануне не менее трех часов не ходить в туалет "по-маленькому".

Иногда для облегчения обнаружения возбудителя врачи назначают с вечера провести провокацию: химическую - сделать внутримышечную инъекцию или рекомендуют поесть острой или соленой пищи.

В среднем в московских клиниках исследование на ИППП обойдется в 2000 рублей, причем женщинам рублей на 200 дороже, так как у них берется не только мазок, но и анализ мочи.

ВНИМАНИЕ! В любом случае, прежде чем сдавать анализы, нужно показаться врачу (урологу или гинекологу), в зависимости от конкретной ситуации специалист более точно сориентирует, какие исследования необходимо пройти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Самые "популярные" ИППП: уреаплазмоз,

микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз, герпес.

Трихомониазом в мире заболевают ежегодно 180 миллионов человек, хламидиозом - 50 миллионов (за 7 лет заболеваемость увеличилась в 1,7 раза).

В 40% случаях мужчины, вовремя не вылечившие трихомониаз, впоследствии мучаются простатитом. На 100% населения от герпеса страдают 7,4%. У 80% населения есть антитела к вирусу простого герпеса.

(По данным Центрального научного кожно-венерологического института).

ВАЖНО!

При первых же признаках инфекции нужно бежать к врачу-венерологу. Самолечение опасно - стирается клиническая картина заболевания, это затрудняет диагностику и лечение.

НА ЗАМЕТКУ

Человечество не придумало других способов защиты от инфекций, передаваемых половым путем, кроме как пользоваться презервативом и не пускаться во все тяжкие с кем попало. А самым надежным по-прежнему остается старое проверенное средство - спи один.

Уреаплазмоз, микоплазмоз

Признаки заболевания:

- женщины: слизистые выделения, зуд, боль при мочеиспускании;

- мужчины: слизистые выделения, боли в промежности, зуд при мочеиспускании.

Чем грозит несвоевременное обращение к врачу:

- женщины: невынашивание беременности, кальпит (воспаление слизистой оболочки влагалища), сальпингоофарит (воспаление маточной трубы), киста яичников, патология шейки матки;

- мужчины: поражение придатка яичка (увеличение придатка сопровождается сильной болью в паховой области), бесплодие, простатит (сопровождается сексуальными расстройствами).

Трихомониаз

Признаки заболевания:

- женщины: обильные, жидкие, гнойные пенистые выделения, зуд, жжение слизистой оболочки, дизурия (нарушения мочеиспускания);

- мужчины: через 6 - 14 дней после полового контакта дизурия, жжение.

Чем грозит несвоевременное обращение к врачу:

- женщины: эндоцервицит (воспаление шейки матки), вагинит (воспаление влагалища), уретрит (воспаление уретры - слизистой оболочки);

- мужчины: простатит, поражение придатков яичка (увеличение придатка сопровождается сильной болью в паховой области), простатит (сопровождается сексуальными расстройствами).

Хламидиоз

Признаки заболевания:

- женщины: слизисто-гнойные выделения, боли внизу живота;

- мужчины: Слизисто-гнойные выделения, боли в яичках.

Чем грозит несвоевременное

обращение к врачу:

- женщины: хламидийный сальпингит (воспаление маточных труб), бесплодие, поражение шейки матки;

- мужчины: простатит, поражение придатка яичка, бесплодие.

Герпес

Признаки заболевания:

- женщины: высыпают папулы (объемные пятна, выступающие над поверхностью кожи), везипулы (водяные пузырьки), пустулы (гнойнички) на протяжении 15 дней; боли при мочеиспускании, зуд, жжение;

- мужчины: высыпают папулы (объемные пятна, выступающие над поверхностью кожи), везипулы (водяные пузырьки), пустулы (гнойнички) на протяжении 15 дней; боли при мочеиспускании, зуд, жжение.

Чем грозит несвоевременное обращение к врачу:

- женщины: асептический менингит (воспаление мозговых оболочек), полиморфная экссудативная эритема (покраснение кожи), карцинома шейки матки (злокачественная опухоль), воспалительные заболевания - кольпит, цервицит переходят в хроническую стадию;

- мужчины: атеросклероз (заболевание сосудов и артерий - на их стенках образуются холестериновые отложения, тромбы, это может стать причиной инфаркта, канцерогенез половых органов (появление онкологических клеток).

Берегите себя - дороже здоровья в этой жизни ничего нет.

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