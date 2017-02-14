Хотите сделать удачную стрижку – оглядите себя в зеркало с головы до пят. Стилисты утверждают, что образ будет гармоничным лишь в том случае, если подбирать прическу не только к форме лица, но и к фигуре в целом. «Правда.Ру» раскрывает несложные правила, с помощью которых можно улучшить свою внешность, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Мода и мы

- Стилисты предупреждают: модные сегодня сверхкороткие стрижки подойдут далеко не всем девушкам, а лишь миниатюрным, невысоким – вроде Вайноны Райдер, Одри Тоту, Киры Найтли. На барышнях модельного роста с 40-м размером ноги коротко стриженные волосы создают ощущение дисгармонии – голова кажется слишком маленькой. Впрочем есть и исключения. Как отмечает «Бизнес-Стиль», законодательницей моды на «мужские» стрижки была Одри Хепберн и ей, несмотря на довольно высокий рост, они шли бесподобно.

- Подойдут ли девушкам маленького роста длинные локоны а-ля «голливудская старлетка» - также чрезвычайно модный сейчас? Капризные стилисты утверждают, что с пышной распущенной гривой такие «дюймовочки» смотрятся инфантильно, их не воспринимают всерьез.

- Козырь хрупких девиц – ультрамодный «боб». Не слишком короткий, графично четкий, элегантный, соблазнительный, демонстрирующий изгиб шеи, но не позволяющий спутать вас с мальчиком.

Подчеркнуть изгибы

- Высоким женщинам идеально подходят нежные волны до плеч или длиннее. Если фигура не слишком женственная, то не рекомендуется увлекаться короткими стрижками, которые способны придать внешности мужественные черты. Вспомним образ неподражаемой Фани Ардан – ее слегка угловатая в молодости фигура смотрелась превосходно с прямыми каштановыми волосами до лопаток.

- Прямые волосы вообще имеют свойство подчеркивать изгибы тела, акцентировать их. Следовательно, если вам кажется, что этих изгибов и вас и без того хватает, то лучше не носит «отутюженную» прическу. Это сходит с рук только нарочито «фигуристым» поп-дивам вроде Бейонсе или Джениффер Лопес, и то только в сценическом образе. В обычной же жизни и они вспоминают о золотом правиле: «пышнотелым» дамам лучше всего подходят волнистые или кудрявые волосы, которые уравнивают пропорции тела.

- Хотите подчеркнуть красоту груди и поэтому делаете гладкую прическу-«пучек», открывающую шею и декольте? Это удачный ход, если вы – обладательница 1, 2, в крайнем случае, 3 размера. Но если грудь еще более внушительная, то с такой укладкой будет казаться просто колоссальной, гипертрофированной. Зачем подчеркивать то, что и так всем заметно? Гораздо более сексуальный образ для обладательницы солидного бюста – струящиеся волны, легкая небрежность.

Маленькие хитрости

- Если у вас тонкие, лишенные объёма, не слишком густые и пышные волосы, портал Stylemania.ru советует стричься ступеньками. Этот трюк в мгновение ока преобразит вашу прическу, не только создаст объём, но и придаст цвету волос живость.

- Добиться объема волос можно еще и следующим образом. Вымойте волосы, подсушите их полотенцем. Нанесите на корни мусс для объема и закрутите волосы в высокий не слишком тугой пучок. Теперь остается набраться терпения и высушить голову феном.

Иногда специалисты советую делать укладку на второй день после мытья головы. Волосы в этом случае будут податливее и не станут торчать в разные стороны.

Прическа – зеркало души

- Психологи пришли к выводу, что длинные волосы отращивают в основном дамы с консервативным воспитанием. Либо нежные и уязвимые барышни, любящие быть под защитой – они как бы прячутся за густой завесой волос от агрессивного мира.

- Короткую «мальчиковую» прическу предпочитают девушки независимые, властные, привыкшие идти непроторенной дорожкой, которым к тому же некогда ухаживать за длинными прядями. А также короткая стрижка – наиболее популярный выбор молодящихся дам бальзаковского возраста.

- Волосы до плеч выдают тайные мечтания о роли принцессы и встрече с принцем на белом коне.

- Волосы до лопаток, разбросанные по плечам, призваны воспламенять чувства мужчин-романтиков, для которых каждый поворот головы с разлетающимися локонами – как колыхание красной тряпки тореадора.

- Косу заплетают женщины аккуратные, не лишенные оригинальности, несколько жесткие в отстаивании своих принципов. Либо те, кто стремятся придать себе такой имидж. Впрочем, косы ведь бывают разные. Одно дело – когда это скучный колосок библиотекарши, другое – гламурная конструкция на голове Юлии Высоцкой.

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