Зарядка для промежности избавит от простатита

Удивительно, но факт: избежать простатита можно легко и просто, невзирая на мудреность и все еще неполную осведомленность медицинских светил об этом заболевании.

В случае уже имеющегося хронического простатита, чему можно искренне посочувствовать, возможно предупреждение рецидивов. Советы для этого легки и незамысловаты:

Регулярно занимайся сексом! Секс - прекрасный способ профилактики простатита. Это связано с тем, что при регулярном занятии любовью шансы для размножения бактерий в протоках железы снижаются. Чем меньше застой простатического сока, тем ниже вероятность возникновения заболевания.

Однако не меняй партнеров как перчатки! Твоя неразборчивость в половых контактах может лишь повредить твоей простате! Конечно, хочется слыть Казановой, но ты ведь не враг своему здоровью? Кстати, венерические заболевания увеличивают риск развития острого и хронического бактериального простатита. Если же тебе не терпится, то обязательно пользуйся презервативом. Ведь безопасный секс - твой выбор, не так ли?

Веди активный образ жизни. Если твоя работа связана с сидячим положением, почаще вставай из-за рабочего стола, пройдись по коридорам фирмы, а можешь и прогуляться минут 10-15 на свежем воздухе во время обеденного перерыва. На обратном пути поднимись на этаж пешком. Делай "зарядку для промежности".

Помнишь мультфильм "Зарядка для хвоста"? О чем там говорилось? Правильно! О том, что зарядка есть для всего. Значит, есть и для простаты. Сидя на рабочем месте, производи движения мышцами промежности, как будто ты втягиваешь в себя прямую кишку. От периодического напряжения и расслабления мышц промежности снижается застой крови не только в области простаты, но и прямой кишки, а это - еще и профилактика геморроя - заболевания, часто возникающего от длительного сидячего положения. Кстати, очень классно! Все думают, что ты работаешь, а ты занимаешься зарядкой. Занимайся активными видами спорта - волейболом, футболом, теннисом, почаще ходи в бассейн.

Избегай переохлаждения! Есть такое понятие как "спящая инфекция" - это микроорганизмы, которые при нормально работающей иммунной системе не вызывают острых заболеваний и находятся в "согласии" с твоим организмом. При переохлаждении временно снижаются иммунные силы организма и в этот момент инфекция выходит из-под его контроля.

Острая пища, также как и копченая, способствует возвращению острого периода хронических заболеваний. Такой же беспощадной спецификой обладает избыточное потребление крепких алкогольных напитков и кофе. Последний не рекомендуется пить более двух-трех чашек в день.

В нашем медицинском центре Вашим здоровьем займутся высококвалифицированные специалисты - урологи-андрологи, с помощью точно подобранного лечебного процесса умеющие быстро восстанавливать здоровье пациентов.

randevucity.net