Как силою мысли можно лечить себя

Древние учили, что все, что оказывает влияние на мозг, воздействует и на тело. Но в 17 веке, медики и ученые разделили человека на две независимые составляющие: тело и разум. Соответственно, болезни были либо душевные, либо телесные, и лечили их совершенно разными способами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

И только сейчас мы снова возвращаемся к прежней точке зрения на исцеление человека.

Человек несет ответственность как за свои болезни, так и за свое выздоровление. В медицинской литературе описано много примеров исцеления тяжело больных людей, если они действительно верили в возможность своего выздоровления, а главное - в возможность самостоятельно влиять на течение болезни и ее конечный исход.

Чтобы избавиться от болезни, нужно избавиться от негативных мыслей, страхов, беспокойства – нужно привести в порядок свою душу. Давайте же разберемся, на какие органы влияют наши конкретные мысли и страхи и к каким заболеваниям это может привести.

Болезни сердца зачастую возникают как следствие недостатка любви и безопасности, а также от эмоциональной замкнутости. Человек, не верящий в возможность любви или же запрещающий себе проявить свою любовь к другим людям, непременно столкнется с проявлениями сердечно-сосудистых заболеваний. Контакту со своими истинными чувствами, с голосом собственного сердца, в значительной мере облегчает течение сердечных болезней, со временем приводя к частичному или полному выздоровлению.

Артриты, как замечено, поражают людей, которые не могут сказать "нет" и обвиняют других в том, что их эксплуатируют.

Гипертония нередко возникает по причине самоуверенного желания взять на себя непосильную нагрузку, трудиться без отдыха, потребностью оправдать ожидания окружающих людей, остаться значимым и уважаемым в их лице, в связи с чем происходит вытеснение собственных глубинных чувств и потребностей. Проблемы с почками бывают вызваны осуждением, разочарованием, неудачей в жизни, критицизмом. Этим людям постоянно кажется, что их обманывают и попирают. Подобные чувства и эмоции приводят к нездоровым химическим процессам в теле. Сбой иммунной системы и, как следствие, простуда являются для человека сигналом со стороны организма: "Остановись, сделай передышку, ты слишком многое пытаешься успеть!"

Астма, проблемы с легкими бывают вызваны неумением (или нежеланием) жить самостоятельно.

Желудочные проблемы - язвенный колит, запоры - являются следствием переживания ошибок прошлого, нежелания раскрепостить старые идеи и взять ответственность за настоящее. Желудок чутко реагирует на наши проблемы, страхи, ненависть, агрессивность и зависть. Подавление этих чувств, нежелание признаться себе в них, попытка проигнорировать и "забыть" их вместо осмысления, осознания и разрешения могут стать причиной различных желудочных расстройств.

Длительное раздражение, имеющее место в состоянии стресса, ведет к гастриту.

Запоры свидетельствуют об избытке накопленных чувств, представлений и переживаний, с которыми человек не может или не желает расстаться, не может освободить место для новых.

Изжога, свидетельствует о вытесненной агрессивности.

Проблемы со зрением - нежелание что-то видеть, неприятие окружающего мира таким, каков он есть. Аналогично - проблемы со слухом. Недослышание, глухота наступают тогда, когда мы пытаемся игнорировать информацию, которая приходит к нам на аудиальном уровне.

Инфекционные заболевания. Пусковыми механизмами являются раздражение, злость, досада. Любая инфекция указывает на неизжитый душевный разлад. Слабая сопротивляемость организма, на которую накладывается инфицирование, связана с нарушением душевного равновесия.

Ожирение - проявление тенденции защищаться от чего-то. Чувство внутренней пустоты часто пробуждает аппетит. Процесс поглощения пищи обеспечивает многим людям ощущение "приобретения". Но душевный дефицит не заполнишь едой.

Проблемы с зубами чаще всего бывают вызваны нерешительностью, неумением принимать самостоятельные решения. Такой человек страшится последствий своих решений. Кариес отнимает у зубов твердость. Именно таким образом иммунная система человека реагирует на внутреннюю нестойкость желаний, неуверенность в достижении избранной цели, сознание "непреодолимости" жизненных трудностей.

Проблемы со спиной могут быть следствием переживаемого недостатка поддержки, внутреннего перенапряжения, излишней требовательности к себе.

Бессонница, - бегство от жизни, нежелание признавать ее теневые стороны. Нужно найти истинную причину беспокойства, научиться подводить итоги дня, вернуть себе нормальный ритм, разрешить себе вечером уход в сон - все это поможет разрешению проблемы.

Полоса несчастных случаев, свидетельствуют о том, что человек чувствует себя в чем-то виноватым и рефлекторно наказывает себя.

Даже такое заболевание, как рак, считающееся неизлечимым, в некоторых случаях поддается лечению.

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