Многие вредные вещества, поступающие в наш организм с пищей и водой, отделяются печенью. Она служит своего рода фильтром. Плохая экология, неправильное питание, прием различных лекарств постепенно ослабляют ее функции. Ей нужно помочь. Для этого необходимо хотя бы раз в год (но не чаще 2-3 раз) проводить ее чистку — тюбаж. Лучше всего проводить очищение печени после чистки кишечника — на следующий день, но не позже, чем через неделю.

За день до проведения тюбажа откажитесь от жирного, сладкого, мучного, жареного.

В день чистки в вашем рационе должна быть каша, овощи и соки. Этого вполне достаточно. Натощак выпейте 300-500 мл минеральной воды (Боржоми, Ессентуки № 4, 17), подогретой и без газа. Воду пейте мелкими глотками и медленно. После этого полежите минут 40 на правом боку с согнутой в колене правой ногой и с горячей грелкой (она расширяет протоки и уменьшает вероятность возникновения болезненных спазмов) в области печени (правое подреберье). В течение дня наблюдайте за стулом: чистка печени сопровождается выходом желчи, белых сгустков и небольших камешков желтого или зеленого цвета.

Есть еще один способ: залейте 0,5 ст. ложки бессмертника и 0,5 ст. ложки кукурузных рылец (травы можно купить в аптеке) 250 мл. воды, вскипятите и настаивайте 30 минут. Выпейте утром натощак приготовленный теплый отвар, лягте на правый бок и положите на печень горячую грелку. Через час сделайте очистительную клизму так же, как и для очищения кишечника. До конца дня желательно ничего не есть.

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