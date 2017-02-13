Как правильно лечиться чаем

Чаепитие - это не только приятный способ утолить жажду и непременный атрибут общения, но еще и возможность укрепить здоровье, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Действие крепкого черного чая аналогично действию кофе, а потому лучший способ проснуться ранним утром - побаловать себя чашечкой ароматного напитка. Однако не стоит забывать, что черный чай оказывает возбуждающее действие на нервную систему и сердце. А потому людям, страдающим бессонницей, гипертонией и заболеваниями сердца, лучше заменить черный чай зеленым.

Зато при пониженном давлении, а также при спазмах сосудов черный чай может оказаться неплохой заменой лекарствам. Что касается зеленого чая, то его считают более полезным, чем черный. Зеленый чай укрепляет капилляры, стимулирует кроветворение. Этот напиток - неплохой источник фтора, а потому, если пить зеленый чай без сахара, можно укрепить зубную эмаль и уберечься от кариеса.

Зеленый чай снижает уровень холестерина в крови, улучшает пищеварение, обладает противомикробным действием и жаропонижающим эффектом. Благодаря всем этим свойствам черный и зеленый чай часто используется в народной медицине.

При расстройстве желудка 2 лавровых листа и 1 чайную ложку черного чая залить стаканом холодной воды, поставить на огонь и кипятить, пока не останется полстакана жидкости. Пить по 1 столовой ложке 3–5 раз в день.

Протирая глаза крепким черным чаем, вы избавитесь от конъюнктивита, а также снимете усталость и покраснение глаз.

Быстро избавиться от бронхита поможет чай с перцем. На 1 чайную ложку сухого черного чая берут 2 чайные ложки меда и 2–3 горошины черного перца. Весь этот состав засыпают в чайник и заваривают как обычно. Пьют 2–3 раза в день.

При укачивании в автомобиле, при морской болезни, при тошноте у беременных женщин стоит пожевать сухой зеленый чай.

Крепким настоем зеленого чая лечат воспаления на коже. Зеленый чай обладает антисептическим действием, ускоряет заживление ран. Ароматнее и вкуснее Обычный чай можно сделать во много раз полезнее и вкуснее, добавив в него листья и корни различных растений.

Ароматные фиточаи часто используются в качестве лечебного средства. Зеленый чай в сочетании с мятой - признанный способ избавиться от головной боли. Заварите чай как обычно, добавьте в него листочки мяты (на 1 столовую ложку зеленого чая - 1/2 столовой ложки мяты) и слегка подсластите напиток медом. Тем, кто подолгу не может заснуть и часто нервничает по пустякам, подойдет успокоительный чай. Смешайте в равных пропорциях цветки и листья лаванды, шалфей, мяту и душицу. Заварите травы кипятком из расчета 1 чайная ложка трав на стакан кипятка и дайте напитку настояться в течение 10 минут. Пить травяной чай можно как горячим, так и охлажденным.

Справиться с простудными заболеваниями и укрепить иммунитет поможет витаминный чай. Возьмите одну часть сухих ягод малины, две части ягод боярышника, две части ягод шиповника и одну часть зеленого чая. Плоды шиповника и боярышника измельчите, все компоненты смешайте, залейте кипятком и дайте настояться.

Чай из листьев и цветков малины и ежевики очень хорош, ароматен, обладает тонким, нежным запахом. Это прекрасное лечебное средство при воспалении десен и полости рта, а также при кожных заболеваниях. Малиново-ежевичные чаи хорошо утоляют жажду в жару и регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта. С лечебными целями травяной чай рекомендуется пить без сахара за час до еды или через 1–2 часа после еды. А в качестве просто приятного напитка такой чай можно пить с медом, сухофруктами, фруктами.

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