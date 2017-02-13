В чем причина нарушения питания у младенцев

В Израиле до 25% родителй сталкиваются с проблемой нарушения питания у младенцев. В чем причина?

По мнению врачей поликлиники цфатского медицинского центра «Зив», занимающейся нарушениями питания у детей младшего возраста — от первого года жизни до шести лет, эти нарушения часто имеют психологическую основу. Младенцы страдают анорексией и булемией точно так же, как подрости и взрослые.

Младенец может плохо есть из-за проблем во взаимоотношениях с родителями и другими членами семьи, а также из-за множества других, очень разнообразных причин. Родителям не нужно решать эти проблемы своими силами, лучше обратиться к специалистам. При ранней диагностике можно избежать множества осложнений в дальнейшей жизни ребенка, включая отставание в росте и умственном развитии, дефицит массы тела, ожирение и различные психосоциальные проблемы.

randevucity.net