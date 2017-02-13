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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В чем причина нарушения питания у младенцев
    Опубликовано: 2017-02-13 17:04:30

    В Израиле до 25% родителй сталкиваются с проблемой нарушения питания у младенцев. В чем причина? 

     

    По мнению врачей поликлиники цфатского медицинского центра «Зив», занимающейся нарушениями питания у детей младшего возраста — от первого года жизни до шести лет, эти нарушения часто имеют психологическую основу. Младенцы страдают анорексией и булемией точно так же, как подрости и взрослые. 

     

    Младенец может плохо есть из-за проблем во взаимоотношениях с родителями и другими членами семьи, а также из-за множества других, очень разнообразных причин. Родителям не нужно решать эти проблемы своими силами, лучше обратиться к специалистам. При ранней диагностике можно избежать множества осложнений в дальнейшей жизни ребенка, включая отставание в росте и умственном развитии, дефицит массы тела, ожирение и различные психосоциальные проблемы. 

     randevucity.net

     

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