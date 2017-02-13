Уход за волосами в зимний период

С приходом зимы всем нам необходимо больше заботиться не только о коже, поскольку именно в данный период времени она становится чувствительнее, но и о наших волосах. В зимний период многие начинают жаловаться на сухие и ломкие волосы, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Не стоит, однако, винить во всем зимний холод, поскольку не только природные явления (жара либо холод) отрицательно сказываются на состоянии и красоте наших волос. В зимний период негативное воздействие на волосы оказывает не только мороз и непогода за окном, но и само отопление в квартирах и домах, вследствие чего волосы становятся сухими и часто электризуются.

Для того чтобы ваши волосы оставались красивыми и здоровыми даже зимой, рекомендуем:

- Если волосы сухие и ломкие не дожидаться разгара зимы для того, чтобы их подстричь и покрасить, а сделать это за месяц до начала зимы).

- В обязательном порядке носить головные уборы(будь то шляпа, шапочка либо шарф), что позволяет защитить волосы от мороза. Не стоит носить слишком тесные головные уборы, поскольку они мешают нормальному кровообращению.

- Ежедневно использовать кондиционер.

- Раз в неделю наносить питательные маски для волос. Их можно самостоятельно сделать в домашних условиях (заварите 250 мл лепестков розы, к ним добавьте 15 мл масла жожоба и 10 капель масла, содержащего витамин Е. Все это тщательно перемешайте, нанесите на волосы по всей длине, через 7 минут промойте волосы теплой водой. Можно также нанести на мокрые волосы клеверный мед (либо любой другой цветочный), затем обернуть голову специальной шапочкой и полотенцем (создав эффект «бани», через 20 минут промыть волосы теплой водой).

- Не выходить на улицу с влажными волосами (влажные или мокрые волосы быстро замерзают на морозе!), дабы избежать ломкости волос вследствие мороза.

- Как можно реже в зимний период пользоваться феном с горячей сушкой и плойкой.

- Сперва наносить на некоторое время кондиционер на волосы, а затем уже высушивать феном (если нет возможности отказаться от него зимой).

- Отказаться от мытья волос под горячей водой (это следует делать теплой либо прохладной водой) в зимний период, которая только будет способствовать ломкости волос.

- Использовать увлажняющие и питающие моющие средства (будь то шампунь либо кондиционер) либо средства по уходу за сухими волосами.

- Если волосы длинные, необходимо делить особое внимание коника волос (которые в большей степени страдают зимой). В обязательном порядке следует приобрести специальные средства по уходу за ними в зимний период.

- Уделить внимание питанию. Для того чтобы волос оставались красивыми и здоровыми необходимо следить, чтобы с пищей вы регулярно получали ниацин, витамин Н, цинк и витамины А1, 6, С и А, которые отвечают за состояние наших волос. Следует включить в свой рацион свежие фрукты и овощи, хлеб грубого помола, нежирное мясо, рыбу и птицу, морепродукты.

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