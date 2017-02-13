Как питаться, чтобы не появился целлюлит

Специалисты не дают на этот вопрос однозначного ответа. Приведем две точки зрения, которые сложились в косметологии и диетологии на сегодняшний день, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Косметологи, придерживающиеся первой точки зрения относительно антицеллюлитной диеты, настаивают на том, что целлюлит можно предотвратить исключительно с помощью раздельного питания. Калорийность пищи при этом не ограничивается. Внимание уделяется прежде всего сочетаемости продуктов. Правильно подобранные продукты питания лучше усваиваются организмом и способствуют удалению шлаков, которые, как вы уже знаете, являются прямыми виновниками развития целлюлита.

Если вы примете решение питаться именно по этому принципу, помните о том, что ваш ежедневный рацион должен отличаться большим разнообразием. Вам следует избегать одновременного потребления белков, которые содержатся в основном в продуктах животного происхождения, и углеводов (Сахаров и крахмалов).

Косметологи, которые придерживаются второй точки зрения, не так требовательны, они не настаивают на жестком разделении продуктов питания, хотя не отрицают пользы, которую приносит этот метод. Их советы сводятся к следующему.

Первый совет гласит о том, что и как нужно пить, для того чтобы предотвратить целлюлит. Уже доказано, что для того чтобы целлюлит не развивался, нужно как можно больше пить жидкости. В день необходимо потребить не менее 2 л. Пить воду нужно на протяжении всего дня, а сразу после пробуждения выпивать не менее 1 стакана. Если вы являетесь любителем минеральной воды, то пейте именно ее, но не забывайте через каждые 2 недели менять сорт. Помните, что вода должна содержать не более 20 мг натрия на 1 л.

Пить, естественно, можно не только воду. Самым главным и полезным напитком, направленным на предотвращение целлюлита, является, конечно же, натуральный фруктовый сок. Соки настолько полезны, что не страшны даже калории, в них содержащиеся. Выпивайте хотя бы по 1 стакану перед завтраком или в течение дня. Особенно полезными для поддержания здоровья кожи являются цитрусовые, яблочный, морковный, огуречный соки, а также сок из редьки.

Придерживаясь антицеллюлитной диеты, вы можете пить также и чай, кофе. Но избегайте чрезмерного их потребления, так как это может привести к тому, что произойдет вымывание необходимых минеральных веществ из организма. Важно также помнить, что чай и кофе нужно пить без сахара. Заменители сахара - сластелин, ксилит или сорбитол - также не рекомендуются, так как они содержат не меньшее количество калорий.

Кроме того, следует отказаться от алкоголя или свести его потребление к минимуму. Если вы жить не можете без вина, позаботьтесь о том, чтобы употребляемое вами вино было сухим, то есть абсолютно лишенным сахара. И все же алкоголь не рекомендуется в связи с его калорийностью и способностью возбуждать повышенный аппетит.

Очень часто мы употребляем какой-нибудь продукт почти ежедневно и даже не подозреваем о том, что он обладает антицеллюлитным действием.

Например, все мы привыкли потреблять в пищу картофель. Конечно, всем известно о том, что он очень питателен, но кроме того, оказывается, этот овощ препятствует появлению и развитию целлюлита. Связано это с высоким содержанием калия, который способствует выводу избытка воды из тканей.

Картофель также способствует улучшению плотности и эластичности соединительных тканей, а также выводит шлаки через кишечник.

Этими и многими другими положительными свойствами обладают не только овощи, но и фрукты, а также зерновые культуры. Наиболее действенными в борьбе против целлюлита являются такие продукты, как авокадо, банан, капуста разных сортов, пшено, ячмень, грибы (особенно шампиньоны).

Если вы являетесь сладкоежкой и не можете жить без десерта, припасите для него свежие фрукты или сухофрукты. Конечно, если вы не можете отказать себе в удовольствии полакомиться тортом, сделайте это, но только отрежьте самый "скромный" кусочек.

Существует еще несколько правил, которые необходимо соблюдать в том случае, если вы хотите предотвратить появление целлюлита.

Следует чередовать холодные и горячие блюда. Вечером ешьте горячие блюда, а на работе - холодное. Антицеллюлитной диеты нужно придерживаться не менее 10 дней, иначе вы не добьетесь положительного результата.

Другое правило гласит: чем больше вы едите овощей, тем лучше. Конечно, и овощи доставляют вашему организму калории, но их количество не так значительно.

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