Бабушкина диета: советы

Эту диету применяют семь дней.

Через семь дней ты убедишься, что сбросила 3-4 кг. Если ты все еще не в норме, через две недели диету можно повторить.

Меню на каждый день при бабушкиной диете:

1-й завтрак — стакан несладкого чая или чашечка черного кофе (можете положить немного сахара);

2-й завтрак — 40 г сыра;

обед — яйцо вкрутую, 120 г мяса, поджаренного на сухой сковородке, 20 г сыра;

полдник — как 1-й завтрак;

ужин — 120 г мяса, овощной салат на растительном масле, перед сном стакан отвара мяты (чтобы снять нервное напряжение).

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