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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бабушкина диета: советы
    Опубликовано: 2017-02-13 10:24:46

    Эту диету применяют семь дней. 

     

    Через семь дней ты убедишься, что сбросила 3-4 кг. Если ты все еще не в норме, через две недели диету можно повторить. 

     

    Меню на каждый день при бабушкиной диете: 

     

    1-й завтрак — стакан несладкого чая или чашечка черного кофе (можете положить немного сахара); 

     

    2-й завтрак — 40 г сыра; 

     

    обед — яйцо вкрутую, 120 г мяса, поджаренного на сухой сковородке, 20 г сыра; 

     

    полдник — как 1-й завтрак; 

     

    ужин — 120 г мяса, овощной салат на растительном масле, перед сном стакан отвара мяты (чтобы снять нервное напряжение). 

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