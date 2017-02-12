Дефицит кальция в период менопаузы у женщин опасен переломами Опубликовано: Недостаточное количество кальция в рационе питания женщин в период менопаузы может привести к возникновению состояния, известного как первичный гиперпаратиреоз, которое характеризуется помимо всего прочего повышенным риском тяжелых травм и переломов.



Статья, опубликованная в последнем номере British Medical Journal, проливает свет на то, что в период гормонального дисбаланса менопаузы костная структура организма женщин является наиболее уязвимой. Первичный гиперпаратиреоз считается относительно малораспространенным явлением. Он затрагивает лишь каждого восьмисотого человека на земле в течение его жизни, и в большинстве своем проявляться при наличии у человека болезни или расстройства, оказывающего влияние на его уровень потребление или усвоения кальция.



Менопауза, судя по всему, как раз и относится к списку подобных состояний. Это было подтверждено в результате исследования, организованного группой ученых из США. Медики собрали тестируемую группу из 58300 женщин в возрасте от 39 до 65 лет, которые столкнулись с менопаузой. Вся тестируемая группа была разделена на пять подгрупп, каждая из которых получала в рамках своего рациона питания различную норму кальция. Первая группа получала кальций в наибольшем количестве, а пятая, соответственно, в наименьшем. Общий срок проведения исследования составил 22 года. За этот период наличие первичного гиперпаратиреоза было установлено в 277 случаях в рамках тестируемой группы.



Наибольшее потребление кальция в первой группе позволяло снизить риск развития данного состояния на 44% в сравнении со среднестатистическими показателями по женщинам в постменопаузе. С каждой последующей группой эта цифра пропорционально снижалась примерно на 15% - соответственно, 30% в рамках второй группы, 15% в третьей, 0% в четвертой и -15% в пятой. Рекомендуемая суточная норма потребления кальция составляет 700 мг. в день. Кальций в большом количестве содержится в таких продуктах, как молоко, орехи, рыба (сардина и килька в частности), а также некоторых других. Интересно, что по меньшей мере треть женщин в развитых странах употребляет недостаточное количество кальция, в связи с чем женщинам в постменопаузе необходимо максимально внимательно следить за данным аспектом своего питания.

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