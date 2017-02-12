Таблетка поливитаминов в день снижает риск всех разновидностей рака у мужчин Опубликовано: Споры относительно потенциальной пользы, так называемых поливитамнов для детского, а также взрослого здоровья не утихают и по сей. Однако теперь новое исследование группы специалистов из США, судя по всему, даст сторонникам регулярного употребления витаминных добавок новый аргумент в поддержку своей позиции.



Оказалось, что если мужчина принимает ежедневно всего одну таблетку поливитаминов, то он достаточно существенно снижает у себя риск развития раковых заболеваний. И, что самое интересно, речь идет не о какой-либо одной разновидности онкологии, как это часто бывает, а по всему раку в целом.



Ученые из Гарвардской школы медицины провели довольно стандартное исследование. Они собрали 15 тыс. мужчин в возрасте от 50 лет и старше, и предложили им принимать определенные таблетки, не уточнив при этом, что же именно это будут за медикаменты. Примерно половина испытуемых употребляла поливитамины, в то время как вторая половина принимала таблетки-манекены, или проще говоря, плацебо. Результаты исследования были опубликованы в Журнале американской медицинской ассоциации. В соответствии с полученной статистикой в течение 10 лет проведения исследования в группе людей употреблявших витамины регистрировалось в среднем 17 случаев раковых заболеваний в расчете 1000 человек. В группе плацебо, равно как и в среднем по населению развитых стран этот уровень традиционно равняется 18 случаям на 1000 человек.



Это не первое исследование, в рамках которого доказывается польза поливитаминов в плане борьбы с развитием раковых заболеваний. Однако впервые такого рода работа была проведена медицинской школой столь престижного университета. Вместе с тем остается только догадываться, будет ли присутствовать аналогичный эффект при употреблении поливитаминов женщинами, или мужчинами до 50 лет. Исследование в тоже время уже подверглось критике со стороны некоторых специалистов.



Так, доктор Хельга Гролл (Helga Groll) старший сотрудник Центра Исследования Рака Великобритании (Cancer Research UK) прокомментировала его следующим образом: “Мы уже видели подобные исследования и пока они не заслуживают доверия, поскольку их результат колеблется в районе статистической погрешности. Также на сегодняшний день доступны результаты множества исследований авторитетных специалистов, которые, напротив, доказывают абсолютную бесполезность приема поливитаминных комплексов, которые в некоторых случаях могут не только не снижать, но и увеличить риск развития отдельных видов рака”.

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