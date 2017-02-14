Мужчины боятся говорить женщинам о лишних килограммах

Почти треть мужчин не решаются сообщить своей женщине, что ей необходимо сбросить лишний вес. Среди женщин это количество составляет всего 10%, сообщают американские исследователи.

Ученые провели масштабный опрос, в ходе которого выяснили, что представители сильного пола боятся гораздо больше намекнуть своим вторым половинкам и подругам о том, что им пора похудеть, чем женщины - своим возлюбленным.

Хотя женщины более открыто говорят мужчинам об их проблемах с весом, но все происходит наоборот, когда речь заходит о лучших подругах. Около 25% женщин не могут решиться дать своей подруге совет похудеть. Среди мужчин чувства друга боятся ранить только 8%.

Эксперты считают, что, конечно, очень сложно поднимать такой деликатный вопрос, как проблемы с лишним весом. Однако, если вы действительно заботитесь о человеке, вы должны помочь ему избежать риска, связанного с ожирением, подчеркивают специалисты.

medicinform.net