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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мужчины боятся говорить женщинам о лишних килограммах
    Опубликовано: 2017-02-14 16:24:43

    Почти треть мужчин не решаются сообщить своей женщине, что ей необходимо сбросить лишний вес. Среди женщин это количество составляет всего 10%, сообщают американские исследователи.

    Ученые провели масштабный опрос, в ходе которого выяснили, что представители сильного пола боятся гораздо больше намекнуть своим вторым половинкам и подругам о том, что им пора похудеть, чем женщины - своим возлюбленным.

    Хотя женщины более открыто говорят мужчинам об их проблемах с весом, но все происходит наоборот, когда речь заходит о лучших подругах. Около 25% женщин не могут решиться дать своей подруге совет похудеть. Среди мужчин чувства друга боятся ранить только 8%.

    Эксперты считают, что, конечно, очень сложно поднимать такой деликатный вопрос, как проблемы с лишним весом. Однако, если вы действительно заботитесь о человеке, вы должны помочь ему избежать риска, связанного с ожирением, подчеркивают специалисты.

    medicinform.net

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