Для лечения диабета будут использовать стволовые клетки

Американские исследователи предложили метод лечения сахарного диабета 1-го типа стволовыми клетками. Он получил название «терапия с помощью обучающих стволовых клеток».

Ученые из университета Чикаго объяснили, что при диабете 1-го типа синтез инсулина нарушается из-за атаки иммунной системы на бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

Разработанный специалистами новый метод позволяет совместно инкубировать лимфоциты пациента и стволовые клетки пуповинной крови донора. Это приводит к тому, что Т-клетки иммунной системы больного «переобучаются» и перестают разрушать бета-клетки поджелудочной железы.

Эксперты испытали новый вид терапии на 15 диабетиках, принявших добровольное участие в эксперименте. В результате, через 12 недель после ее применения организм пациента начал производить собственный инсулин, эффект сохранялся в течение 24 недель.

medicinform.net