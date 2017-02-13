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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Для лечения диабета будут использовать стволовые клетки
    Опубликовано: 2017-02-13 08:04:38

    Американские исследователи предложили метод лечения сахарного диабета 1-го типа стволовыми клетками. Он получил название «терапия с помощью обучающих стволовых клеток».

    Ученые из университета Чикаго объяснили, что при диабете 1-го типа синтез инсулина нарушается из-за атаки иммунной системы на бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин.

     Разработанный специалистами новый метод позволяет совместно инкубировать лимфоциты пациента и стволовые клетки пуповинной крови донора. Это приводит к тому, что Т-клетки иммунной системы больного «переобучаются» и перестают разрушать бета-клетки поджелудочной железы.

    Эксперты испытали новый вид терапии на 15 диабетиках, принявших добровольное участие в эксперименте. В результате, через 12 недель после ее применения организм пациента начал производить собственный инсулин, эффект сохранялся в течение 24 недель.

    medicinform.net

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