Пищевую пленку можно использовать в качестве фильтра для крови

Российские исследователи предложили в качестве фильтра для очистки крови использовать пищевую пленку, сообщает «Интерфакс».

Ученые провели ряд экспериментов, в ходе которых установили, что пленка может работать в качестве наномембраны. Специалисты пояснили, что под воздействием ионов, щелочи и ультрафиолета в пленке формируются отверстия правильной формы.

Такую мембрану можно эффективно использовать в фармацевтике и медицине для очистки газов и жидкостей, прежде всего крови. Наиболее важно, что эритроциты могут без повреждений проходить через такой многослойный фильтр, одним из компонентов которого является пленка.

Также эксперты сообщили, что благодаря мембране стало возможным фильтровать кровь даже новорожденным. Физики планируют также разработать двойной фильтр, который очистит плазму. Планируются дальнейшие исследования.

medicinform.net