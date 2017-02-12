Детский плач развивает у взрослых хорошую реакцию

Звуки детского плача улучшают реакцию у взрослых, утверждают британские исследователи из Оксфордского Университета.

Ученые провели необычный эксперимент, в котором приняли добровольное участие 40 человек. Суть исследования заключалась в игре.

А именно, испытуемым необходимо было попадать молотком по появлявшимся из отверстий на игровом поле кротам. Наиболее внимательными игроки были, когда слышали детский плач. Фон из других звуков не давал подобного эффекта.

Исследователи пришли к выводу, что плач ребенка инициирует у людей ответную реакцию, которая выражается в улучшении показателей скорости и ловкости действий. Это необходимо при уходе за ребенком. Результаты данного исследования помогут изучить состояние молодых матерей, дополнили ученые.

medicinform.net