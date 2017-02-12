Вещество в косметике может провоцировать рак груди

Химическое соединение, содержащееся в косметике, пищевых и фармацевтических продуктах в качестве консерванта, повышает риск возникновения рака груди, сообщили британские исследователи из Университета Ридинга, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 40 женщин, страдавших в прошлом раком груди и прошедших мастоэктомию в период с 2005 по 2008 годы. В 99% образцах были обнаружены парабены в разных концентрациях.

Подозрения в отношении данного вещества, парабена, впервые появились в 1998 году. Есть предположение, что вещество обладает эстрогенными свойствами, провоцирующими риск рака груди.

Однако, чтобы говорить о прямой связи воздействия парабенов на риск возникновения рака груди, нужны дополнительные исследования, подчеркивают ученые.

medicinform.net