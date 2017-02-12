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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лекарство от диабета помогает избавляться от лишнего веса
    Опубликовано: 2017-02-12 14:24:07

    Препараты для лечения диабета 2-го типа - Byetta и Victoza, эффективны в борьбы с лишними килограммами, считают датские исследователи.

    Ученые провели исследование, изучив 25 независимых научных работ по анализу вышеуказанных препаратов. Оказалось, что регулярный прием этих препаратов в течение минимум 5 месяцев помог полным людям, не страдающим диабетом, сбросить по 3 кг, а тем, кто болеет диабетом - в среднем, 2,7 кг. Специалисты объяснили, что эти лекарства имитируют гормоны, снижающие аппетит. Однако, прием препаратов все равно придется усиливать изменением образа жизни.

    Медики предостерегают желающих похудеть от самостоятельного и бесконтрольного приема этих лекарств. Проблема в том, что среди побочных эффектов Byetta - проблемы с почками, а использование Victoza связывают с риском рака щитовидной железы и панкреатитом.

    medicinform.net

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