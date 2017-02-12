Лекарство от диабета помогает избавляться от лишнего веса

Препараты для лечения диабета 2-го типа - Byetta и Victoza, эффективны в борьбы с лишними килограммами, считают датские исследователи.

Ученые провели исследование, изучив 25 независимых научных работ по анализу вышеуказанных препаратов. Оказалось, что регулярный прием этих препаратов в течение минимум 5 месяцев помог полным людям, не страдающим диабетом, сбросить по 3 кг, а тем, кто болеет диабетом - в среднем, 2,7 кг. Специалисты объяснили, что эти лекарства имитируют гормоны, снижающие аппетит. Однако, прием препаратов все равно придется усиливать изменением образа жизни.

Медики предостерегают желающих похудеть от самостоятельного и бесконтрольного приема этих лекарств. Проблема в том, что среди побочных эффектов Byetta - проблемы с почками, а использование Victoza связывают с риском рака щитовидной железы и панкреатитом.

medicinform.net