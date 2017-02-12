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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Виноград поможет сохранить зрение в старости
    Опубликовано: 2017-02-12 14:04:55

    Виноград может выступить в роли профилактического средства от заболеваний глаз в пожилом возрасте, которые могут привести даже к полной потере зрения, считают американские исследователи из университета Фордхэма.

    Ученые из Нью-Йорка провели исследование, в ходе которого обнаружили в винограде антиоксиданты, защищающие глаза от возрастной макулярной дегенерации. Специалисты испытали полученные вещества на мышах, генетически склонных к этому заболеванию глаз.

    Эксперты полагают, что потеря зрения в преклонном возрасте связана с постоянным оксидативным стрессом. Согласно результатам исследования, виноград защищает сетчатку глаз от оксидативного стресса, что является профилактикой слепоты, считают ученые.

    medicinform.net

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