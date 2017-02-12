Супруги с одинаковыми профессиями чаще ссорятся

Одинаковая сфера деятельности супругов негативно сказывается на качестве семейной жизни, считают британские исследователи из Университета Бедфордшир.

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 290 представителей сферы образования, чьи супруги работали в той же сфере. А также 350 научных работников, вторые половинки которых работают совсем в другой отрасли. Учитывались также результаты 32 онлайн-опросов. Всем парам необходимо было ответить на вопросы о личной жизни, работе и взаимоотношениях. Супруги отвечали, сколько времени ежедневно они посвящают работе, а сколько – близкому человеку.

Эксперты выяснили, что у супругов с одинаковыми профессиями больше проблем в личной жизни. Оказывается, они склонны решать рабочие вопросы в личное время, им сложно установить границы между личными и рабочими темами, потому в таких парах конфликты случаются чаще, утверждают ученые.

medicinform.net