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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Антибиотики повышают риск образования камней в почках
    Опубликовано: 2017-02-12 07:24:17

    Прием антибиотиков повышает риск образования камней в почках, считают американские исследователи из Нью-Йоркского университета.

    Ученые провели исследование, в ходе которого изучали влияние антибиотиков на микрофлору кишечника. Часть испытуемых принимала антибиотики. Оказалось, что прием антибактериальных препаратов значительно снижает частоту колонизации Oxalobacter formigenes, а негативный эффект сохраняется в течение как минимум 6 месяцев.

    Эксперты пояснили, что колонии бактерий Oxalobacter formigenes отвечают за метаболизм оксалатов. Уменьшение их количества приводит к повышенному риску образования камней в почках. А именно, Oxalobacter formigenes снижают всасывание оксалатов, поступающих с пищей, предотвращая формирование оксалатных камней. В результате, рост концентрации оксалатов в крови приводит к образованию камней в почках.

    medicinform.net

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