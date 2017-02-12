Антибиотики повышают риск образования камней в почках

Прием антибиотиков повышает риск образования камней в почках, считают американские исследователи из Нью-Йоркского университета.

Ученые провели исследование, в ходе которого изучали влияние антибиотиков на микрофлору кишечника. Часть испытуемых принимала антибиотики. Оказалось, что прием антибактериальных препаратов значительно снижает частоту колонизации Oxalobacter formigenes, а негативный эффект сохраняется в течение как минимум 6 месяцев.

Эксперты пояснили, что колонии бактерий Oxalobacter formigenes отвечают за метаболизм оксалатов. Уменьшение их количества приводит к повышенному риску образования камней в почках. А именно, Oxalobacter formigenes снижают всасывание оксалатов, поступающих с пищей, предотвращая формирование оксалатных камней. В результате, рост концентрации оксалатов в крови приводит к образованию камней в почках.

medicinform.net