Витаминный рацион: советы

Непонятное недомогание, слабость, усталость к концу зимы ощущают многие. Одни врачи уверяют, что виновен недостаток витаминов в зимней еде. Другие — что к весне изменяется газовый состав атмосферного воздуха. Третьи — что не хватает солнечного света нашей нескончаемой зимой. Однако у многих есть еще одна маленькая слабость: именно с приходом весны мы начинаем пить комплексы поливитаминов. А какие именно выбрать? Как их правильно принимать? Чем витамины опасны? Нет ли противопоказаний?



Витамины — различные вещества, которые содержатся в пище в микроскопических дозах, но без которых наш организм не может нормально существовать. Прежде люди много физически работали и съедали до 5 кг разной еды в день, поэтому содержащихся в ней витаминов вполне хватало. Сегодня физически мы работаем мало, едим значительно меньше — витаминов в обычном рационе недостает. А без них еда усваивается хуже, энергии у нас меньше, болезней больше, жизнь короче. К примеру, чтобы получить нужное количество витамина В2 из еды, нужно съедать по 150 г печени или 800 г творога в день!



Многие наши болезни и проблемы вызваны дефицитом одного или нескольких витаминов. Сухость кожи — недостаток витаминов С, В6, Н, А. Кожные высыпания — дефицит В6, РР, А. Плохие, слабые волосы — В6, Р, А. Тошнота — недостаток В1, В6. Снижение аппетита — А, В1, В2, В6, В12, Н. Бессонница — В6, РР. Восприимчивость к инфекциям — С, А. Раздражительность и беспокойство — С, В1, В6, В12, РР, Н. Проблемы со зрением — А, В2, В6. Частые расстройства желудка — В12, РР, А. Часто и легко образуются синяки — дефицит витамина Р. Кровоточат десны — не хватает С, В6, РР.

Передозировать синтетические витамины сложно, нужно соблюдать рекомендации. Природные — невозможно, за исключением двух: А и D. Первым можно отравиться, переев печени трески, морского окуня, моржа, кита. Возникает сухость и зуд кожи, головная боль, лихорадка, тошнота, рвота. При хроническом отравлении — боли в суставах и костях, бессонница. При избыточном употреблении моркови или морковного сока, в которых содержится много каротина (провитамина А), возможен ксантоз — окрашивание кожи, белков глаз в желто-оранжевый цвет. Если это эпизод в биографии, то ксантоз не опасен, но если морковным соком злоупотребять постоянно, может пострадать печень. Витамином D порой отравляются дети, которых лечат от рахита. Возникает рвота, сильная жажда, судороги, растет давление, пульс становится редким. При хроническом отравлении возможна задержка развития.

У тех, кто постоянно и непрерывно пьет поливитамины, повышается риск образования камней в организме, установили ученые Института геронтологии Минздравсоцразвития РФ. Дело в том, что соли мочи при любой инфекции участвуют в нейтрализации микробов, покрывая их своими кристаллами. «Закристаллизованные» микробы уже не могут вредить, их остается только смыть и вывести вон. Поливитамины — те же соли, они атакуют «пришельцев», порой захватывая и измененные клетки самого организма. А их смыть не удается — в почке образуется центр кристаллизации, на нем растет камень.

Чтобы избежать риска, ученые предлагают такую схему: принимать витамины 5−7 дней, затем на 2−3 дня увеличить потребление питьевой воды до 2 литров, часть ее используя для приготовления отваров или настоев мочегонных трав. Затем 5−7 дней отдыха: ни витаминов, ни лишней жидкости. Такой цикл повторить 3−4 раза, «промывая» почки.



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