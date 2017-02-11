«Инъекции красоты» запускают естественный процесс омоложения

Ученые из Мичиганского университета (США) обнаружили, что «Рестилайн», популярное средство для разглаживания морщин, запускает в коже естественный процесс выработки коллагена. От количества коллагена во многом зависит молодость кожи.



Это означает, что средство, которое миллионы людей во всем мире вводят в кожу область губ, щек и лба, обладает дополнительными свойствами, не заявленными производителями.



«Рестилайн» — гель из гиалуроновой кислоты, способный разглаживать морщины при введении в кожу. Гиалуроновая кислота придает коже объем примерно на 6 месяцев.



В февральском номере журнала “Archives of Dermatology” ученые объявили, что «Рестилайн» растягивает клетки-фибробласты и заставляет их синтезировать больше коллагена. Это может означать, что эффект от инъекций сохраняется не полгода, а гораздо дольше. Время полужизни коллагена – примерно 15 лет.

Эксперимент состоял в том, что в кожу рук, поврежденную солнцем, вводили «Рестилайн». В исследовании участвовали 11 женщин в возрасте 64−84 лет.

В молодой коже фибробласты представляют собой веретенообразные растянутые клетки, правильно расположенные на волокнах коллагена. Здоровый, растянутый фибробласт синтезирует много коллагена, что обеспечивает молодой вид кожи. При естественном старении или фотостарении (старении, вызванном солнцем) фибробласты «спадаются», вокруг них хаотично располагается разрушенный коллаген.

После введения «Рестилайна» фибробласты снова расправляются и начинают синтезировать больше коллагена. Сейчас важно понять, как происходят изменения в клетках. Эта информация помогла бы восстанавливать разные виды клеток, а не только клетки кожи.

«Вероятно, когда клетка расправляется, в ядро поступает сигнал, «включающий» синтез коллагена. Вопрос в том, что именно «включается»», — говорит John Voorhees, проводивший исследование.

Ученые заявляют, что компания-производитель «Рестилайна» не оплачивала их исследование и не знает о полученных результатах.



medicus.ru