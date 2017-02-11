Пластическая операция не решит проблему заниженной самооценки

Основные мотивы обращения к косметологу многообразны и сложны. Любая приходящая пациентка несет свою причину. Мы рады, когда приходит пациентка и говорит конкретно, например “меня не устраивают излишки в области верхних тканей, меня не устраивают мои торчащие уши”. Гораздо сложнее с теми пациентками, которые за счет пластической операции хотят повысить свою самооценку, изменить жизнь, улучшить качество жизни в психологическом плане. Пластическая хирургия не решает тех психологических проблем, которые есть у пациента. Мы отказываем оперировать в тех случаях, когда пациент не знает, что он хочет, не знает, зачем он пришел, когда пациент не слышит доктора. Это та ситуация, когда человек не может определить ту точку, в которую он должен придти. Он не может рассказать об ожидаемых результатах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Отказываем и в тех случаях, если просьбы пациента выполнить невозможно. Также оперируем тогда, когда психологические проблемы пациента превышают над теми физическими недостатками, с которыми он пришел. Мы вправе отказать, если видим — то, что просит пациент, ухудшит его внешность. Иногда приходят пациентки с проблемами, которых не существует. Иногда это связано с очень юным возрастом. В этом случае год жизни может решить эти проблемы. Пациент по-другому начнет воспринимать себя. Есть классические каноны красоты, к которым мы стремимся, проводя операции. Есть мода на более пухлые губы, на глаза с азиатским оттенком и в связи с этим многие пациенты имеют не совсем уверенное личностное я. В связи с тем, что тенденции моды изменяются, то для многих это является руководством к действию — надо снова идти к хирургу. Приходит много пациенток, которые хотят улучшить, увеличить форму груди. Используются методики, которые безопасны для организма женщины. Это доказано многими научными работами. Это как раз те операции, которые позволяют значительно повысить самооценку женщины и улучшить качество жизни. С каждым годом наши пациенты “молодеют”. Связано это с тем, что жизнь заставляет выглядеть очень хорошо. Поэтому к нам обращаются пациентки и в 23 года, в 30 лет. Чем моложе, тем больше шансов, что операция пройдет не столь заметно для окружающих. Если же пациентке 50−55 лет, то кардинальные изменения будут очень заметны. Растет и число пациентов-мужчин. Это оправдано, потому что проблемы те же самые. Бизнес, публичность заставляют следить за своей внешностью. В некоторых случаях только методы пластической хирургии и могут помочь.

medicus.ru