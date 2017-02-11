Основные мотивы обращения к косметологу многообразны и сложны. Любая приходящая пациентка несет свою причину. Мы рады, когда приходит пациентка и говорит конкретно, например “меня не устраивают излишки в области верхних тканей, меня не устраивают мои торчащие уши”. Гораздо сложнее с теми пациентками, которые за счет пластической операции хотят повысить свою самооценку, изменить жизнь, улучшить качество жизни в психологическом плане. Пластическая хирургия не решает тех психологических проблем, которые есть у пациента. Мы отказываем оперировать в тех случаях, когда пациент не знает, что он хочет, не знает, зачем он пришел, когда пациент не слышит доктора. Это та ситуация, когда человек не может определить ту точку, в которую он должен придти. Он не может рассказать об ожидаемых результатах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Отказываем и в тех случаях, если просьбы пациента выполнить невозможно. Также оперируем тогда, когда психологические проблемы пациента превышают над теми физическими недостатками, с которыми он пришел. Мы вправе отказать, если видим — то, что просит пациент, ухудшит его внешность. Иногда приходят пациентки с проблемами, которых не существует. Иногда это связано с очень юным возрастом. В этом случае год жизни может решить эти проблемы. Пациент