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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У депрессивных родителей чаще рождаются талантливые дети
    Опубликовано: 2017-02-11 21:24:59

    Ученые из Стэнфордского Университета впервые продемонстрировали, что дети, родители которых больны маниакально-депрессивным психозом (МДП), больше одарены творчески, чем дети здоровых родителей. Эти данные еще раз подтверждают гипотезу о связи между творчеством и аффективными расстройствами. Исследователи предложили детям пройти специальный тест на выявление творческих способностей. Результаты детей, чьи родители больны МДП были выше, чем результаты детей из здоровых семей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Склонность к творчеству определяли с помощью специального теста «Barron-Welsh Art Scale». Исследуемый должен отвечать, нравятся или не нравятся ему различные фигуры. Согласно исследованиям, творческим личностям не нравятся простые и симметричные фигуры. Доказано, что у художников и писателей психические расстройства встречаются в 2−3 раза чаще, чем у людей нетворческих профессий.


    Terence Ketter, профессор психиатрии и соавтор исследования говорит, что заинтересовался связью между психическими расстройствами и талантом, когда заметил, что люди с МДП, несмотря на болезнь, остаются очень яркими и целеустремленными личностями, ведут интересную жизнь. Ketter считает, что творческая активность маниакально-депрессивных личностей рождается из отрицательных эмоций, которые подстегивают человека, заставляя его искать решение проблемы. «В этом случае, неудовлетворенность – мать изобретательности», — говорит он. Ученые планируют дальше изучать влияние генетических и внешних факторов на творчество и биполярность.

    medicus.ru

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