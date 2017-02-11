Мигрень относится
Он может рассеять страх, что причина болезни — опухоль головного мозга, и объяснить такое вызывающее тревогу явление, как аура. Но это хроническое заболевание, которое невозможно излечить, но можно контролировать, иначе больных ожидает неприятная перспектива 20−30 лет неполноценной жизни. По статистике, женщины страдают мигренью чаще мужчин в 1,5−3 раза.
Длительность приступа составляет от 4 часов до 3 суток. Приступу часто предшествует так называемая аура: мерцание вспышек света с последующим нарушением остроты зрения (пелена перед глазами), сужение полей зрения, двоение в глазах, иногда паралич глазодвигательных мышц, неприятные щекотные, покалывающие ощущения в руке (как будто она «затекла»), лице, языке, затруднение речи, головокружение, нарушение координации движений и даже паралич половины тела. Впрочем, ауры может и не быть. Заболевание в большинстве случаев начинается в подростковом возрасте и основным проявлением является приступ мигрени.
В дальнейшем появляются типичные мигренозные приступы. Головная боль при них в подавляющем большинстве случаев имеет односторонний характер, локализуется при повторении приступов в одной и той же половине головы. Значительно реже болит вся голова или наблюдается чередование сторон локализации приступов.
Предвестники мигренозного пароксизма появляются за несколько часов в виде дисфории, усталости, разбитости. Фаза ауры (при «мигрени без ауры» приступ начинается сразу с болевой фазы, минуя ауру) непосредственно предшествует болевой фазе. Аура
Отличительной чертой ауры является кратковременность и отсутствие
В редких случаях приступы учащаются, следуют один за другим с редкими «светлыми» промежутками, развивается так называемый «мигренозный статус», для которого характерна диффузная, очень интенсивная боль, менигеальный синдром, брадикардия, изнуряющие повторные рвоты, не приносящие облегчения, а ведущие к обезвоживанию организма, ликворной гипертензии и отеку мозга.
Такие пациенты подлежат стационарному лечению. Приступы мигрени носят регулярный характер и обычно спонтанны, но у ряда лиц имеют место провоцирующие факторы — переутомление, некоторые пищевые продукты, менструация, длительный сон.