Употребление рыбы несет в себе скрытую угрозу Опубликовано: Многочисленные научные исследования уже подтвердили тот факт, что регулярное употребление рыбы, богатой жирами Омега-3 и Омега-6 является весьма полезным для здоровья человека, и в особенности беременной женщины.



Мол, употребление этих жиров в натуральном виде способно повысить интеллект ребенка, снизить степень развития у него неврологических расстройств, и повысить иммунитет в будущем.



В результате всех этих научных открытий в Европе сейчас наблюдается устойчивые тренд роста объемов потребления рыбы беременными женщинами. Все бы ничего, но продукт, который призван приносить пользу для здоровья, может в некоторых случаях нанести ему серьезный вред.



Причина заключается в том, что рыба может быть заражена ртутью. Не совсем типичный токсин сегодня в высокой концентрации содержится в нескольких морях в частности к северу от России, и северо-востоку от Скандинавии. По оценкам агентства по охране потребительского здоровья в настоящее время на рынках различных стран от 0,1% до 0,4% рыбы может быть заражено ртутью в пределах, опасных для здоровья человека.



Цифра казалась бы незначительная, однако здесь следует допустить оговорку – речь идет о среднестатистическом человеке, однако учеными уже сейчас доказано, допустимое предельное допустимое значение для взрослого мужчины и беременной женщины должно различаться. В результате по все тем же экспертным оценкам количество доля рыбы зараженной ртутью и представляющей опасность для беременных женщин может варьироваться в зависимости от различных стран в пределах от 2% до 7%.



Вместе с тем, отравление ртутью (даже разовое) при беременности является не просто нежелательным, а недопустимым. Оно примерно в 5 раз увеличивает риск выкидыша, в 7 по неподтвержденным данным увеличивает риск развития неврологических расстройств, а также проблем с сердечнососудистой системой у ребенка. Также существенно повышается опасность мертворождения. Самыми загрязненными видами рыб традиционно считаются: Королевская скумбрия, Озёрная форель, Марлин, Щука, Акула, Рыба-меч, Кафельник и Тунец, поскольку их организм не перерабатывает ртуть, а накапливает ее.



Вместе с тем, если Вы считаете, что в Европе есть проблема с рыбой, то Вам стоит взглянуть на Северную Америку. В США и Канаде медики уже не первый год призывают беременных женщин, не есть рыбу, поскольку уровень заражения ртутью, опасный для среднестатистического человека, здесь колеблется в районе 25%.

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