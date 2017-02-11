Сотовая связь позволила доказать предположения эволюционистов

Исследование группы ученых под руководством сотрудника Университета Аалто (Финляндия) Василя Пальчикова (Vasyl Palchykov) позволяет предположить, от чего зависит ближайший круг общения мужчин и женщин. Статья об этой работе размещена в архиве препринтов arxiv.org.

В исследовании изучались данные о телефонных звонках между 1,4 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин в одной из европейских стран. Всего эти абоненты совершили почти два миллиарда звонков друг другу и отправили около полумиллиарда текстовых сообщений. Помимо пола исследователи получили и данные о возрасте звонивших.

Определяя несколько человек, которым определенный абонент звонит наиболее часто, ученые установили, что в интервале от 18 до 40 лет мужчины и женщины больше всего общаются с представителями противоположного пола (что, по мнению исследователей, отражает наиболее распространенную среди людей форму сексуального поведения).

В ходе дальнейшей детализации было установлено, что женщины в целом более мужчин склонны активно общаться с представителями противоположного пола. С возрастом основными собеседниками женщин становятся их более молодые знакомые того же пола, возрастом не более 25 лет - их дочери, матери их внуков. Пожилые мужчины, напротив, распределяют свое внимание равномерно между детьми разных полов.

Наиболее значимые результаты исследования, по мнению его авторов, в том, насколько сильно круг общения женщин определяется процессами репродукции и в том, что отношения "отец-сын", которые считаются определяющими в традиционном европейском обществе, на самом деле куда менее значимы, чем связь "мать-дочь". Эти предположения давно были выдвинуты эволюционными биологами и другими специалистами, однако прежде им не находилось столь значимых по своей достоверности и существенных по масштабу доказательств.

В ближайших планах исследователей - оценить асимметричность контактов, то есть учесть, кто в паре близких людей чаще инициирует общение.

medicinform.net