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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Диеты негативно влияют на иммунную систему
    Опубликовано: 2017-02-11 22:24:23

    Диеты негативно сказываются на состоянии иммунной системы, сообщили американские исследователи.

    Ученые провели эксперимент, в котором наблюдали за лабораторными мышами. Специалисты сократили ежедневный рацион питания грызунов на 30%.

    Оказалось, что это привело к незначительному снижению массы тела, но при этом в организме грызунов существенно сократилось количество иммунных клеток.

    Эксперты пояснили, что иммунные клетки производят антитела, а также поддерживают иммунную память. Если их число сокращается, иммунная система «забывает», как бороться с той или иной болезнью. По этой причине, считают медики, к вопросам питания и соблюдения диет подходить необходимо очень осторожно.

    medicinform.net

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