Диеты негативно влияют на иммунную систему

Диеты негативно сказываются на состоянии иммунной системы, сообщили американские исследователи.

Ученые провели эксперимент, в котором наблюдали за лабораторными мышами. Специалисты сократили ежедневный рацион питания грызунов на 30%.

Оказалось, что это привело к незначительному снижению массы тела, но при этом в организме грызунов существенно сократилось количество иммунных клеток.

Эксперты пояснили, что иммунные клетки производят антитела, а также поддерживают иммунную память. Если их число сокращается, иммунная система «забывает», как бороться с той или иной болезнью. По этой причине, считают медики, к вопросам питания и соблюдения диет подходить необходимо очень осторожно.



medicinform.net