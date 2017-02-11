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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Воздействие металлов повышает риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона
    Опубликовано: 2017-02-11 19:04:54

    Возникновение болезней Альцгеймера и Паркинсона может быть связано с воздействием металлов на головной мозг, пришли к выводу американские исследователи из Университета Пенн Стейт.

    Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что у людей, имеющих один из этих диагнозов, отмечаются аномальные уровни железа и меди в головном мозге. Специалисты пояснили, что ионы металлов участвуют в важных химических реакциях в организме, но в ходе возрастных изменений баланс металлов может нарушаться. Анализ показал, что железо, вступив в реакцию с кислородом, производит свободные радикалы, оказывая на мозг токсичный эффект. На время исследования испытуемым давали препарат, который убирает излишки железа. В результате симптомы болезни пропадали.

    Эксперты также установили, что повреждение мозга может быть связано с накоплением меди и аномально низким уровнем цинка. В будущем это может помочь создать лекарства от дегенеративных заболеваний, сообщили ученые.

    medicinform.net

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