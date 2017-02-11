По длине пальцев рук можно судить о риске возникновения артрита у женщин

Женщины с длинными безымянными пальцами подвержены большему риску возникновения артрита колена, считают британские исследователи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые провели исследование, в котором приняли добровольное участие 3 тысячи женщин. Оказалось, что в группу риска попадают женщины, у которых безымянный палец длиннее, чем указательный.

Специалисты проанализировали данные и подсчитали, что риск возникновения артрита коленного сустава возрастает в 2 раза у женщин с длинными безымянными пальцами.

Эксперты полагают, что это может быть связано либо с генетическими факторами, либо с воздействием тестостерона в утробе матери.

medicinform.net