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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Темперамент женщины могут выдать ее предпочтения во фруктах
    Опубликовано: 2017-02-11 14:24:32

    Характер и сексуальный темперамент женщины можно узнать по ее предпочтениям во фруктах, считают американские психологи и сексологи.

    Ученые в ходе исследования выяснили, что представительницы прекрасного пола, которые любят яблоки, как правило, лишены романтики и тверды, как сам плод. Однако такие женщины являются весьма надежными подругами и любовницами. Любительницы апельсинов – замкнуты и застенчивы, что позволяет им покорять мужчин загадочностью. Это творческие личности, наделенные чувством юмора.

    Специалисты также добавили, что клубнику предпочитают девушки с шиком и шармом. Любительницы груш, как правило, умеют соблазнять и не прочь, чтобы их носили на руках. Тех дам, которые любят виноград, пугает одиночество.

    Психологи советуют обратить мужчинам внимание на фруктовые предпочтения своих дам, чтобы быстрее найти к женщинам подход и знать, чего от них стоит ожидать.

    medicinform.net

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