Темперамент женщины могут выдать ее предпочтения во фруктах

Характер и сексуальный темперамент женщины можно узнать по ее предпочтениям во фруктах, считают американские психологи и сексологи.

Ученые в ходе исследования выяснили, что представительницы прекрасного пола, которые любят яблоки, как правило, лишены романтики и тверды, как сам плод. Однако такие женщины являются весьма надежными подругами и любовницами. Любительницы апельсинов – замкнуты и застенчивы, что позволяет им покорять мужчин загадочностью. Это творческие личности, наделенные чувством юмора.

Специалисты также добавили, что клубнику предпочитают девушки с шиком и шармом. Любительницы груш, как правило, умеют соблазнять и не прочь, чтобы их носили на руках. Тех дам, которые любят виноград, пугает одиночество.

Психологи советуют обратить мужчинам внимание на фруктовые предпочтения своих дам, чтобы быстрее найти к женщинам подход и знать, чего от них стоит ожидать.

medicinform.net