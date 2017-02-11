Депрессию можно будет диагностировать по анализу крови

Американские исследователи разработали метод точной диагностики депрессивного состояния по анализу крови, сообщает Reuters.

Специалисты пояснили, что ранее такой диагноз врач мог поставить только на основе личной беседы с пациентом, и он, во многом, имел субъективную оценку. Компания Ridge Diagnostics и ученые из Массачусетской больницы провели исследование, в ходе которого разработали анализ на основе определения 9 биомаркеров депрессии в плазме крови. Исследователи пояснили, что биомаркеры связаны с такими факторами, как взаимодействие между структурами мозга, отвечающими за реакцию на стресс, развитие и работоспособность нервных клеток.

Эксперты сообщили, что метод выявления депрессии заключается в том, что результаты анализов включают в специальную формулу, с помощью которой высчитывают вероятность того, страдает ли пациент депрессией. Этот показатель, названный MDDScore, находится в пределах 1-100. Точность теста составляет 90%, сообщили ученые.

medicinform.net