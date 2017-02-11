Американские исследователи разработали метод точной диагностики депрессивного состояния по анализу крови, сообщает Reuters.
Специалисты пояснили, что ранее такой диагноз врач мог поставить только на основе личной беседы с пациентом, и он, во многом, имел субъективную оценку. Компания Ridge Diagnostics и ученые из Массачусетской больницы провели исследование, в ходе которого разработали анализ на основе определения 9 биомаркеров депрессии в плазме крови. Исследователи пояснили, что биомаркеры связаны с такими факторами, как взаимодействие между структурами мозга, отвечающими за реакцию на стресс, развитие и работоспособность нервных клеток.
Эксперты сообщили, что метод выявления депрессии заключается в том, что результаты анализов включают в специальную формулу, с помощью которой высчитывают вероятность того, страдает ли пациент депрессией. Этот показатель, названный MDDScore, находится в пределах 1-100. Точность теста составляет 90%, сообщили ученые.