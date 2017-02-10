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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Остап Семерак: «Мінприроди заінтересоване збільшувати кількість електронних сервісів»
    Опубликовано: 2017-02-10 15:28:46

    Боротьба з корупцією у  природоохоронній сфері  залишається одним із важливих пріоритетів  у роботі Мінприроди. Його реалізація значною мірою залежить від впровадження у роботі міністерства  електронних сервісів, які дозволять  зробити максимально відкритим доступ до даних, за які відповідає Мінприроди. Про це сказав Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час робочої зустрічі з представниками Державного агентства з питань  електронного урядування України та Міжнародної агенції (USAID).
     
    Остап Семерак нагадав, що необхідність  переводити державні послуги, закупівлі та взаємодію держави з громадянами і бізнесом в онлайн-режим визначає Угода про асоціацію України з ЄС.
     
    «Потреба в е-уряді є об’єктивною вимогою часу. В Україні має відбутися зміна підходів у державному управлінні з радянських стандартів на західні», - зазначив Міністр.
     
    Він зауважив, що для прискорення процесу запровадження та збільшення кількості електронних сервісів Мінприроди відкрите до співпраці з міжнародними проектами та громадськими організаціями.
     
    «Ми шукаємо різних партнерів, заінтересованих у введенні онлайн-сервісів на сайтах державних структур і, зокрема, у тих, які стосується природоохоронної сфери», - зазначив Остап Семерак.
     
    Він нагадав, що Мінприроди запустило систему електронного декларування  (http://e-eco.gov.ua/site/index) та інтерактивну мапу сміттєзвалищ (https://ecomapa.gov.ua/), які  вже встигли успішно себе зарекомендувати протягом короткого періоду.
     
    «Ми продовжимо надалі переходити до системи електронних адміністративних послуг. Зокрема, розширити кількість сторінок на інтерактивній мапі сміттєзвалищ, яка б інформувала не лише про побутові відходи, стихійні сміттєзвалища, але й охоплювала сховища промислових відходів та інформувала, наприклад, про наявні пункти утилізації всіх видів відходів – від побутової техніки, батарейок – до мазуту на всій території України. Адже інтерактивна мапа - це не лише побутові відходи. Це зручний сервіс для громадян», - резюмував Остап Семерак.
    Крім того, у Мінприроди не відмовилися від задуму інформувати громадян про показники на підприємствах щодо викидів шкідливих речовин у повітря та скидів у воду.
     
    «Є задум на порталі міністерства розміщувати он-лайн інформацію з кожного джерела забруднення. Звісно, для цього має бути облікована кожна точка забруднення атмосферного повітря та встановлені відповідні датчики», - розповів Остап Семерак, зазначивши, що головне завдання електронних сервісів  - підвищення рівня екологічної свідомості і відповідальності.

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