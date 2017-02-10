Конец среднего класса. Роботы заменили 90% человеческого труда на заводе в Китае. Производство выросло на 250%

Китайская компания Changying Precision Technology, на своем заводе по сборке мобильных телефонов сократила 90 % человеческого рабочего труда. При этом компания достигла увеличения качества сборки и производительности на 250 %. На производственных мощностях в городе Дунгуань, где ранее над сборкой мобильных телефонов трудилось 650 человек, остались работать только 60 служащих. Целые цеха и сборочные линии были автоматизированы и теперь обходятся без человеческого труда. Через год после начала таких изменений в производственных процессах предприятия были подведены первые итоги.

Они оказались ошеломляющими, а для трудящихся всего мира звучат как приговор. Рост производства составил 250 %. Доля брака уменьшена на 80 %.

Согласно информации блога ZME Science, Adidas заявил о планах полной роботизации собственного производства. Amazon в конце 2016 года открыл первый магазин без касс и кассиров, а также запустил в тестовом режиме услугу доставки товаров с помощью дронов. В последнее время достаточно часто стали появляться новости о замене человеческого труда машинами, и судя по тенденциям они могут стать ежедневными. Сжатие количества рабочих мест среди профессий не требующего высокой квалификации и творческих навыков, в ближайшие пару десятилетий станет одной из главных проблем человечества, и решить проблему сотен миллионов, или даже миллиардов, новых безработных в рамках сегодняшнего экономического уклада не является возможным.

На Redit данная новость привлекла огромное количество комментариев. Пользователи в большей своей массе хорошо понимают проблемы грядущего социального кошмара, который связан с роботизацией.

В комментариях они указывают на проблемы, которыми будет сопровождаться автоматизация рабочих мест: сокращение рынка труда, уменьшение налоговых поступлений, социальных взносов, падение финансовых секторов экономики, зависящих от занятости и личных доходов рабочих. Самая главная проблема - падение покупательной способности, что приведет к невозможности реализации продукции, производимой на тех-же автоматизированных предприятиях. Ее попросту некому будет покупать.

Наверное, именно это является главной причиной переноса производственных мощностей корпораций в страны основной юрисдикции. Преподносится это как возврат рабочих мест. На самом деле, это замена дешевой рабочей силы еще более дешевыми роботами.

В ближайшем будущем людям останется либо жесткая конкуренция в сфере высокоинтеллектуальных профессий, либо безработица и вступление в члены новой, постоянно-растущей прослойки общества, пауперов XXI века. Многие философы современности справедливо утверждают, что это начало конца капитализма, который основан на равной конкуренции и массовом рынке.

Александр Калиновский

Инф. kalynovsky.com