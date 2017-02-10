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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Розенко исключил повышение пенсионного возраста
    Опубликовано: 2017-02-10 09:45:51

    Пенсионная реформа, которую правительство планирует провести в 2017 году, не будет предусматривать повышение пенсионного возраста.

    Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко, комментируя заявление официального представителя МВФ о том, что снижения дефицита Пенсионного фонда можно достичь путем увеличения пенсионного возраста или пенсионного стажа.

    “Нужно внимательно читать слова представителя МВФ… Представитель МВФ совершенно четко сказал о том, что Украина согласилась провести пенсионную реформу. Мы это знаем, мы это понимаем. И мы говорим о том, что, действительно, пенсионная реформа должна быть проведена. Этого никто не отрицает. Второе, что сказал представитель МВФ, что, по мнению МВФ, может быть одним из вариантов вопрос повышения пенсионного возраста. Я хочу опровергнуть любые утверждения, заголовки, намеки на то, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Пенсионная реформа действительно должна быть проведена. Пенсионная реформа, надеюсь, совместно с обществом, совместно с Верховной Радой будет обсуждена и принята в этом году. Но повышение пенсионного возраста в Украине не будет”, – отметил он.

    Напомним, 8 февраля премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году пенсионная система будет изменена.

    Инф. finance.ua

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