Розенко исключил повышение пенсионного возраста

Пенсионная реформа, которую правительство планирует провести в 2017 году, не будет предусматривать повышение пенсионного возраста.

Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко, комментируя заявление официального представителя МВФ о том, что снижения дефицита Пенсионного фонда можно достичь путем увеличения пенсионного возраста или пенсионного стажа.

“Нужно внимательно читать слова представителя МВФ… Представитель МВФ совершенно четко сказал о том, что Украина согласилась провести пенсионную реформу. Мы это знаем, мы это понимаем. И мы говорим о том, что, действительно, пенсионная реформа должна быть проведена. Этого никто не отрицает. Второе, что сказал представитель МВФ, что, по мнению МВФ, может быть одним из вариантов вопрос повышения пенсионного возраста. Я хочу опровергнуть любые утверждения, заголовки, намеки на то, что украинская власть согласилась на повышение пенсионного возраста. Пенсионная реформа действительно должна быть проведена. Пенсионная реформа, надеюсь, совместно с обществом, совместно с Верховной Радой будет обсуждена и принята в этом году. Но повышение пенсионного возраста в Украине не будет”, – отметил он.

Напомним, 8 февраля премьер Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году пенсионная система будет изменена.

Инф. finance.ua