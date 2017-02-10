Женщины пахнут луком, а мужчины - сыром

Ученые из Женевы, занимающиеся изучением запахов, провели исследование с целью выяснить, чем пахнут мужчины и женщины. В эксперименте приняли участие 24 мужчины и 25 женщин.



Сначала добровольцам предстояло некоторое время провести в сауне, а затем 15 минут позаниматься на тренажере-велосипеде. После этого специалисты взяли образцы пота из подмышек участников эксперимента.

Анализ образцов показал, что в поте женщин содержится большое количество непахнущей серы, а в поте мужчин - жирных кислот.



Когда эти соединения вступают в реакцию с бактериями, находящимися на поверхности кожи, то женский пот приобретает запах лука, а мужской - сыра.



Исследователи также добавили, что некоторые женщины пахнут не луком, а грейпфрутом.

А недавно ученые из Техаса доказали, что мужчины могут пахнуть по-разному в зависимости от своего настроения, а женщины улавливают разницу запахов на подсознательном уровне

health.sumy.ua