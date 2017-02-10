  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины пахнут луком, а мужчины - сыром
    Опубликовано: 2017-02-10 18:24:56

    Ученые из Женевы, занимающиеся изучением запахов, провели исследование с целью выяснить, чем пахнут мужчины и женщины. В эксперименте приняли участие 24 мужчины и 25 женщин.

    Сначала добровольцам предстояло некоторое время провести в сауне, а затем 15 минут позаниматься на тренажере-велосипеде. После этого специалисты взяли образцы пота из подмышек участников эксперимента.
    Анализ образцов показал, что в поте женщин содержится большое количество непахнущей серы, а в поте мужчин - жирных кислот.


    Когда эти соединения вступают в реакцию с бактериями, находящимися на поверхности кожи, то женский пот приобретает запах лука, а мужской - сыра.


    Исследователи также добавили, что некоторые женщины пахнут не луком, а грейпфрутом.
    А недавно ученые из Техаса доказали, что мужчины могут пахнуть по-разному в зависимости от своего настроения, а женщины улавливают разницу запахов на подсознательном уровне

    health.sumy.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...