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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Психологи доказали стереотипность убеждения, что удача может быть заразной
    Опубликовано: 2017-02-10 16:44:44

    Многие люди придерживаются мнения, что удача является "заразной" – то есть может передаваться от человека к человеку. Психологи решили выяснить, почему посетители казино чаще всего собираются вокруг тех, кто выигрывает. Специалисты Университета Юты /США/ утверждают, что таким образом, по мнению большинства игроков, увеличатся их шансы на победу и получение крупного выигрыша, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследователи провели эксперимент, предлагая участникам на выбор бутылку газированной воды: в одном месте бутылки были расположены близко друг к другу, а в других расставлены отдельно. Когда потребителям сообщили, что в одной из бутылок в каждом месте находится подарочный купон, большинство людей взяли бутылку с той полки, где вода была расставлена аккуратно и близко по расположению. Однако когда людям говорили, что одна из бутылок с дефектом, участники брали газировку с полки, где она стояла в разных местах по отдельности.

    Несмотря на тот факт, что определённые свойства товара /подарочный купон или брак/ физически не могут передаваться от одного объекта к другому, люди верили в "заразность" того или иного качества на основе их группирования, объясняют эксперты. По их словам, подобное стереотипное мнение имеет довольно широкое распространение при принятии простых повседневных решений, включая приобретение покупок

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