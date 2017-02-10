Психологи доказали стереотипность убеждения, что удача может быть заразной Опубликовано: Многие люди придерживаются мнения, что удача является "заразной" – то есть может передаваться от человека к человеку. Психологи решили выяснить, почему посетители казино чаще всего собираются вокруг тех, кто выигрывает. Специалисты Университета Юты /США/ утверждают, что таким образом, по мнению большинства игроков, увеличатся их шансы на победу и получение крупного выигрыша, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Исследователи провели эксперимент, предлагая участникам на выбор бутылку газированной воды: в одном месте бутылки были расположены близко друг к другу, а в других расставлены отдельно. Когда потребителям сообщили, что в одной из бутылок в каждом месте находится подарочный купон, большинство людей взяли бутылку с той полки, где вода была расставлена аккуратно и близко по расположению. Однако когда людям говорили, что одна из бутылок с дефектом, участники брали газировку с полки, где она стояла в разных местах по отдельности.



Несмотря на тот факт, что определённые свойства товара /подарочный купон или брак/ физически не могут передаваться от одного объекта к другому, люди верили в "заразность" того или иного качества на основе их группирования, объясняют эксперты. По их словам, подобное стереотипное мнение имеет довольно широкое распространение при принятии простых повседневных решений, включая приобретение покупок health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.