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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Реакция нейронов на голод зависит от пола
    Опубликовано: 2017-02-10 16:04:21

    Спустя 24 часа голодания нейроны женского мозга собирают свободные жирные кислоты и липидные вещества, питаясь ими.

    Нейроны мужского мозга начинают поглощать себя, чтобы использовать белки для питания.
    В отношении сохранности мозга природа наделила женщину более устойчивым механизмом, считают ученые. Мысль о разных реакциях полов не нова и подтверждает то, что мужской организм предпочитает беречь белок, а женский – жир. Однако до этого метаболические различия исследовались на тканях мышц, жировых отложений и печени. Роберт Кларк и его коллеги из Детской больнице Питсбурга при Медицинском центре университета впервые занялись анализом нейронов.


    Они выращивали нейроны, изъятые у мужских и женских особей крыс, и заставляли их голодать более чем 72 часа. После 24 часов функции мужских нейронов нарушались, так дыхание клеток уменьшалось на 70 % и больше, а в женских – лишь на 50%.
    При этом мужские клетки чаще погибали.
    Даже при визуальном сравнении мужские клетки более подвергались аутофагии, ломая свою структуру для питания. Женские – создавали больше липидов для поддержания жизни.
    Исследователи отмечают, что данные исследования могут быть неточными, поскольку поведение нейронов изучалось вне тела и без воздействия гормонов

    health.sumy.ua

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