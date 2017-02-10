  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Twitter в 2016 году сумел сократить убытки и увеличить выручку
    Опубликовано: 2017-02-10 14:15:20

    Выручка компании в отчетном периоде составила $2,5 млрд, увеличившись на 14%.

    Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. по итогам 2016 г. сократился на 12,1% по сравнению с показателем 2015 г., до $456,87 млн.

    Чистый разводненный убыток в пересчете на одну акцию за 2016 г. составил $0,65 против убытка в $0,79 в предыдущем году. Выручка компании в отчетном периоде составила $2,5 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2015 г.

    Среднее число активных пользователей, по сообщению компании, в октябре-декабре 2016 г. составило 319 млн человек. В сравнении с третьим кварталом 2016 г. показатель сократился на 0,6%.

    Напомним, ранее сообщалось, что потенциальную стоимость компании Twitter оценили в $16 млрд.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...