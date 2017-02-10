Twitter в 2016 году сумел сократить убытки и увеличить выручку

Выручка компании в отчетном периоде составила $2,5 млрд, увеличившись на 14%.

Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter Inc. по итогам 2016 г. сократился на 12,1% по сравнению с показателем 2015 г., до $456,87 млн.

Чистый разводненный убыток в пересчете на одну акцию за 2016 г. составил $0,65 против убытка в $0,79 в предыдущем году. Выручка компании в отчетном периоде составила $2,5 млрд, увеличившись на 14% по сравнению с 2015 г.

Среднее число активных пользователей, по сообщению компании, в октябре-декабре 2016 г. составило 319 млн человек. В сравнении с третьим кварталом 2016 г. показатель сократился на 0,6%.

Напомним, ранее сообщалось, что потенциальную стоимость компании Twitter оценили в $16 млрд.

ЛIГАБiзнесIнформ