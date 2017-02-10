Головних лікарів в Києві обиратимуть за відкритими конкурсами Опубликовано: В комунальному секторі закладів охорони здоров’я буде встановлений прозорий порядок конкурсного відбору головних лікарів. У четвер, 9 лютого, Київська міська рада підтримала проект рішення депутата фракції «Об’єднання «Самопоміч» - Київ Юлії Лобан «Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті Києві». За відповідний проект рішення проголосувало 66 депутатів Київради. Положення передбачає встановлення чітко врегульованої процедури конкурсного відбору головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору Києва. "Відкритий конкурсний відбір надасть можливість допускати до управління медичними закладами високоякісних лікарів -управлінців. Зокрема, з’явиться можливість залучення до конкурсної комісії представників громадськості, що дозволить виключити корупційну складову з цього процесу", – зазначила депутат. Нагадаємо, впродовж тривалого часу в Києві було відсутнє правове регулювання прозорого та чіткого порядку конкурсного відбору кандидатур на посади головних лікарів медичних закладів міста. Міський голова призначав медичних службовців на власний розсуд, часто нехтуючи професійною кваліфікацією.



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