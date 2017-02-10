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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Безвизовый режим с ЕС заработает 12 июня — СМИ
    Опубликовано: 2017-02-10 09:00:36

    Граждане Грузии смогут ездить в Евросоюз без виз с 29 марта, а украинцы — с 12 июня.
     
    Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня. Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

    "Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины — 12 июня", — написал он.

    Как сообщалось, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля.

    После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.

    It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.

    — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 февраля 2017 г.
    Журналистка телеканала 112 в Брюсселе Елена Абрамович добавила план-график мероприятий, которые должны пройти до 12 июня:

    28 февраля — триалог институтов,

    21 марта — голосования в комитете Европарламента,

    4 апреля — голосования на сессии Европарламента,

    26 апреля — решение послов ЕС,

    11 мая — утверждение Советом ЕС,

    15 мая — подписание документа,

    22 мая — публикация в официальном журнале ЕС,

    12 июня — вступление в силу безвизового режима.

    Инф. delo.ua

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