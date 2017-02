Безвизовый режим с ЕС заработает 12 июня — СМИ

Граждане Грузии смогут ездить в Евросоюз без виз с 29 марта, а украинцы — с 12 июня.



Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом может вступить в силу 12 июня. Об этом в своем Твиттере написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины — 12 июня", — написал он.

Как сообщалось, триалог по визовой либерализации с Украиной должен начаться 28 февраля.

После завершения триалога за украинский безвиз должен проголосовать Европарламент, а после этого утвердить Совет ЕС.

It is estimated that visa lib will enter into force on 29 march for #Georgia and 12 June for #Ukraine.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 9 февраля 2017 г.

Журналистка телеканала 112 в Брюсселе Елена Абрамович добавила план-график мероприятий, которые должны пройти до 12 июня:

28 февраля — триалог институтов,

21 марта — голосования в комитете Европарламента,

4 апреля — голосования на сессии Европарламента,

26 апреля — решение послов ЕС,

11 мая — утверждение Советом ЕС,

15 мая — подписание документа,

22 мая — публикация в официальном журнале ЕС,

12 июня — вступление в силу безвизового режима.

Инф. delo.ua