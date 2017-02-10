  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Экстракорпоральное оплодотворение: шансы на жизнь
    Опубликовано: 2017-02-10 11:04:36

    При осуществлении ЭКО врачи учитывают большое количество особенностей, присущих как женщинам, так и мужчинам.

    В университете штата Айова, во главе с Моше Вальдом, группа ученых разработала модель, использование которой даёт право с достаточно высокой точностью предугадывать исход процедуры и выбирать тот метод, использование которого увеличивает возможность удачного оплодотворения. Исследование проводилось на основе предыдущих данных и программного обеспечения, разработанного Крэйгом Нидербергом.


    Модель применима в тех случаях, когда яйцеклетки женщины могут быть использованы для современного метода искусственного оплодотворения – внутрицитоплазматического введения сперматозоида, при котором в яйцеклетку с помощью микроинъекции вводится один сперматозоид.


    При расчетах учитываются такие важные факторы, как возраст женщины, желающей прибегнуть к экстракорпоральному способу оплодотворения, так и причины бесплодия (женщины, или мужчины), а также метод забора спермы.


    medicus.ru

     

     

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...