Экстракорпоральное оплодотворение: шансы на жизнь

При осуществлении ЭКО врачи учитывают большое количество особенностей, присущих как женщинам, так и мужчинам.

В университете штата Айова, во главе с Моше Вальдом, группа ученых разработала модель, использование которой даёт право с достаточно высокой точностью предугадывать исход процедуры и выбирать тот метод, использование которого увеличивает возможность удачного оплодотворения. Исследование проводилось на основе предыдущих данных и программного обеспечения, разработанного Крэйгом Нидербергом.



Модель применима в тех случаях, когда яйцеклетки женщины могут быть использованы для современного метода искусственного оплодотворения – внутрицитоплазматического введения сперматозоида, при котором в яйцеклетку с помощью микроинъекции вводится один сперматозоид.



При расчетах учитываются такие важные факторы, как возраст женщины, желающей прибегнуть к экстракорпоральному способу оплодотворения, так и причины бесплодия (женщины, или мужчины), а также метод забора спермы.



medicus.ru