Полезный кофеин: что важно знать

В медицинской литературе уже несколько десятилетий ведутся споры о том, полезно или вредно пить кофе. Люди давно уже оценили прекрасный вкус и возбуждающее действие этого напитка, связанное с содержанием в нем вещества кофеина, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Сегодня стало ясно, что кофеин оказывает возбуждающее и стимулирующее действие не только на головной мозг, но и на всю центральную нервную систему. Потому-то после чашечки крепкого кофе исчезает сонливость, апатия, вялость. Улучшается также работа органов чувств — чуть лучше становится зрение, слух, обоняние. Легче происходит запоминание, переработка информации, выработка новых идей.



Однако кофе содержит не только кофеин, но и многое другое — кислоты, ароматические соединения, красящие и вкусовые вещества. Какие из этих веществ попадут в организм, зависит от способа приготовления, обжарки, концентрации и разновидности кофе. По-видимому, с действием этих сопутствующих веществ и связано благотворное влияние кофе на желудок и кишечник. Кофе усиливает выделение желудочного сока, причем действие его равносильно действию мясного бульона. Если после плотного обеда или завтрака вы выпьете чашечку черного кофе, через 20−30 минут кислотность в желудке достигнет максимума, и переваривание и усвоение пищи будет более быстрым и эффективным. В связи с этими особенностями людям с язвенной болезнью и гастритом с повышенной кислотностью черный кофе не рекомендуется.

Что делать, если кофе все равно хочется? Можно заменить натуральный кофе ячменным, желудевым и другими напитками. Если все эти варианты неприемлемы, пейте кофе с молоком, сливками и сахаром: это уменьшает возбуждающее влияние кофе на выделение желудочного сока. А вот при пониженной кислотности черный кофе полезен и может употребляться без серьезных ограничений.

Кроме того, совсем недавно выяснилось, что регулярное употребление кофе уменьшает риск возникновения опухолей кишечника. Оказалось, что кофе также влияет на работу некоторых желез внутренней секреции. Например, он повышает усвояемость сахара и угнетает выработку гормонов щитовидной железы. Поэтому людям со склонностью к диабету и нарушениями со стороны щитовидной железы стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом, сколько и как можно употреблять кофе.

Давно известно, что кофе может оказывать на организм и вредное действие. Не стоит чрезмерно возбуждать свою нервную систему тем людям, у которых она и без того излишне возбудима. Кофеин способствует сужению сосудов, поэтому кофе противопоказан при гипертонии.



medicus.ru