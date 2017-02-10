Как победить целлюлит

Нас, женщин, безусловно, волнует вопрос – как избавиться от целлюлита? Самое ужасное, что может случиться с женщиной – это быть непросто толстой, но еще и с целлюлитом… причем, целлюлит может быть и у худеньких, стройных женщин. Здесь всё дело в обмене веществ.



Для того, чтобы от целлюлита избавиться, необходимо следовать антицеллюлитной системе питания. Правила ее просты — откажитесь от вредных продуктов и потребляйте полезные. К вредным продуктам относятся:

— продукты питания прошедшие промышленную переработку.



Значительно сократить (а некоторые и исключить) потребление следующих продуктов питания:

— мясо;

— жиры;

— сахар;

— соль.

Полезные продукты — это:

— фрукты;

— овощи;

— недробленое зерно;

— бобовые.

Лучше всего употреблять в пищу йогурты и молочные продукты с пониженным содержанием жира без каких-либо вкусовых добавок. Допускается немного подсластить его, добавив свежие фрукты, смородину (эти фрукты по сравнению с изюмом содержат меньше калорий и больше клетчатки) или даже чайную ложку варенья.

Ну и конечно в этом деле вам не обойтись без массажа. Купите специальный антицеллюлтный крем или запишитесь на прием к косметологу.



medicus.ru