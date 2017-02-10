Нас, женщин, безусловно, волнует вопрос – как избавиться от целлюлита? Самое ужасное, что может случиться с женщиной – это быть непросто толстой, но еще и с целлюлитом… причем, целлюлит может быть и у худеньких, стройных женщин. Здесь всё дело в обмене веществ.
Для того, чтобы от целлюлита избавиться, необходимо следовать антицеллюлитной системе питания. Правила ее просты — откажитесь от вредных продуктов и потребляйте полезные. К вредным продуктам относятся:
— продукты питания прошедшие промышленную переработку.
Значительно сократить (а некоторые и исключить) потребление следующих продуктов питания:
— мясо;
— жиры;
— сахар;
— соль.
Полезные продукты — это:
— фрукты;
— овощи;
— недробленое зерно;
— бобовые.
Лучше всего употреблять в пищу йогурты и молочные продукты с пониженным содержанием жира без
Ну и конечно в этом деле вам не обойтись без массажа. Купите специальный антицеллюлтный крем или запишитесь на прием к косметологу.