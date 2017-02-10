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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как победить целлюлит
    Опубликовано: 2017-02-10 09:24:00

    Нас, женщин, безусловно, волнует вопрос – как избавиться от целлюлита? Самое ужасное, что может случиться с женщиной – это быть непросто толстой, но еще и с целлюлитом… причем, целлюлит может быть и у худеньких, стройных женщин. Здесь всё дело в обмене веществ.


    Для того, чтобы от целлюлита избавиться, необходимо следовать антицеллюлитной системе питания. Правила ее просты — откажитесь от вредных продуктов и потребляйте полезные. К вредным продуктам относятся:
    — продукты питания прошедшие промышленную переработку.


    Значительно сократить (а некоторые и исключить) потребление следующих продуктов питания:
    — мясо;
    — жиры;
    — сахар;
    — соль.
    Полезные продукты — это:
    — фрукты;
    — овощи;
    — недробленое зерно;
    — бобовые.
    Лучше всего употреблять в пищу йогурты и молочные продукты с пониженным содержанием жира без каких-либо вкусовых добавок. Допускается немного подсластить его, добавив свежие фрукты, смородину (эти фрукты по сравнению с изюмом содержат меньше калорий и больше клетчатки) или даже чайную ложку варенья.
    Ну и конечно в этом деле вам не обойтись без массажа. Купите специальный антицеллюлтный крем или запишитесь на прием к косметологу.

    medicus.ru

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