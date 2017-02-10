Выработка спермы снижает уровень иммунитета

При интенсивной выработке спермы у мужчины ослабевает иммунитет, пришли к выводу исследователи из Университета Западной Австралии и из Школы биологических наук при Университете Монаш, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В ходе исследования ученые установили, что чем больше сперматозоидов вырабатывается у мужчины, тем сильнее он уязвим перед инфекциями. Эксперименты на лабораторных грызунах показали, что, когда энергия мужской особи направлена на производство качественного семени, другие системы организма ослаблены и уязвимы перед инфекционными и вирусными заболеваниями.

Эксперты считают, что мужчины должны знать об этой взаимосвязи и быть разборчивее в своих сексуальных отношениях, а также поддерживать свой организм правильным питанием и спортом.



medicinform.net