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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Выработка спермы снижает уровень иммунитета
    Опубликовано: 2017-02-10 17:44:44

    При интенсивной выработке спермы у мужчины ослабевает иммунитет, пришли к выводу исследователи из Университета Западной Австралии и из Школы биологических наук при Университете Монаш, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе исследования ученые установили, что чем больше сперматозоидов вырабатывается у мужчины, тем сильнее он уязвим перед инфекциями. Эксперименты на лабораторных грызунах показали, что, когда энергия мужской особи направлена на производство качественного семени, другие системы организма ослаблены и уязвимы перед инфекционными и вирусными заболеваниями.

    Эксперты считают, что мужчины должны знать об этой взаимосвязи и быть разборчивее в своих сексуальных отношениях, а также поддерживать свой организм правильным питанием и спортом.

    medicinform.net

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